В Курске нашли альтернативу банкам

Кредитование малых инновационных предприятий и бизнеса в принципе стало одной из ведущих тем как пленарного заседания, так и панельных дискуссий седьмого Среднерусского экономического форума.

Представители предпринимательского сообщества говорили о том, что получить финансирование достаточно сложно, и дело даже не в процентной ставке. Банки в целом не рискуют давать займы инноваторам.

Советник председателя, член совета директоров Банка России Алексей Симановский, комментируя ситуацию, отметил, что регулятор, действительно, работает над этой проблемой. В ЦБ даже сформировали площадку для коммуникаций, в том числе с малым бизнесом и рабочую группу, которой небезразлична сложившаяся ситуация. Однако по словам эксперта, стоит понимать, что все это может и не стать эффективным инструментом для малого бизнеса, который намерен вложить средства в "идею".

Вице-президент одного из банков Роман Гаврилов, в свою очередь, заметил, что инновационный бизнес - это, скорее, клиент не традиционных кредитных учреждений, а венчурных компаний или специализированных фондов.

- Что такое инновация? Прорывная идея, но большинство их не "взлетает", - отметил он. - Если приходит компания, которая уже имеет бизнес, а эта инновационная инициатива - дополняет его, то вопрос о кредитовании будет решаться, исходя из оценки существующих денежных потоков фирмы. Если же это просто инновационная компания, то я бы не соотносил ее с классическим кредитованием. Есть масса инструментов, которые позволяют вкладываться не только бизнес-ангелам, но и просто физлицам. Если же человек, зарегистрировав юрлицо или ИП, решил поискать деньги в банке, то это не совсем правильный путь.