В Курске назвали неиссякаемый источник прогресса

Участники седьмого Среднерусского экономического форума обсудили проблемы и перспективы управления наукой в условиях цифровизации и развитие образовательного кластера.

Главной темой дискуссии, в которой приняли участие представители ведущих вузов и бизнеса, стала проблема, характерная для всех регионов ЦФО. Ни в одном из них нет обособленных структурных подразделений, занимающихся исключительной наукой.

Поддержка исследовательской деятельности зачастую сводится к проведению конкурсов, выставок и конференций. Необходимо развитие сетей - отнюдь не виртуальных, а реальных социальных связей, а также создание децентрализованных систем, считает Александр Олескин, профессор МГУ имени Ломоносова.

- Мы живем в эпоху цифровых технологий, когда клиент становится "божеством", - отметил он. - Основным ресурсом стала информация, а этот источник - неиссякаемый.

По словам зампредседателя совета Российского фонда фундаментальных исследований Владимира Квардакова, в регионах науку курируют ведомства, отвечающие и за образование. Внимание уделяется последнему. А наука в основном жива романтиками - представителями фундаментального направления, которые трудятся "за идею".

- Думаю, обособленные структуры появятся уже очень скоро, - говорит Владимир Квардаков. - В этом заинтересован и бизнес. Высокотехнологичные предприятия не смогут конкурировать на мировом рынке, если не будут обращаться к науке.

Врио директора ФГБНУ "Курский НИИ АПК" Дмитрий Дубовик говорит, что исследователям поможет налаженное взаимодействие власти и бизнеса. Например, сельхозпредприятия активно закупали современную технику за рубежом и совершили рывок. Но они по-прежнему нуждаются в помощи отечественной науки. Финансовые средства у них есть. Институты же на исследования порой получают меньше денег, чем стоит один комбайн.

Внимание на хроническое недофинансирование обратил и губернатор Курской области Александр Михайлов, выступая на пленарном заседании. По его словам, назрела необходимость переформатирования региональной науки. Однако без господдержки, без участия государства полноценно развиваться и приносить высокие результаты она не сможет, отметил Александр Михайлов.