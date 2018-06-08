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08.06.2018 12:15
Проект: В регионах

В Курске назвали выход для замененных роботами специалистов

Текст: Анна Скрипка
Участники Среднерусского экономического форума, обсуждая "экономику знаний" и цифровизации, заявили о неизбежности роста безработицы к 2020 году. Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев отметил, что, поданным аналитиков, 80 процентов специалистов, несмотря на длительные разговоры о роботизации производств, все же не готовы оказаться на свободном рынке труда.
Фото: Руслан Журкин/РГ Фото: Руслан Журкин/РГ
Фото: Руслан Журкин/РГ

- Мы говорим о цифровизации. Какие последствия она влечет? Экономическое и социальное расслоение, - отметил Фатеев. -  Это проблема, которую нужно решать властям всех уровней. Те налоговые льготы и преференции, которые имеют малые инновационные предприятия или МИПы по федеральному законодательству, дополняются региональными законодательные акты. В чем же проблема? А она заключается в неинформированности, как одной, так и другой стороны, и непонимания тех важных процессов, по которым должны развиваться экономика страны и малые предприниматели.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Он отметил, что когда представителя МИПов начинают общаться с властями на местах, они начинают доинформировать друг друга.

- По нашим подсчетам, высвобождение трудовых ресурсов -  от десятков до сотен тысяч человек - мы увидим уже к концу 2020 года, - отметил Фатеев. -  Куда пойдут эти люди? В первую очередь, общество заинтересовано в том, чтобы эти люди нашли себя в организации собственного бизнеса, это должно стать политикой большого многонационального государства.

Помимо этого, по словам эксперта, предпринимателей важно избавить от бюрократических проволочек.

- Мы видим это как "Одно окно, один платеж и один раз в год". Это должно быть обязательным для инновационных форм хозяйствования, - отметил Фатеев. - Важно еще и формировать особое мнение о предпринимателях. Это трудолюбивый креативный класс, который работает на благо общества, который, самореализуясь, развивает общество. Это не хапуга и не спекулянт, а развивающаяся личность. Он может сделать себя, помочь другим и стране в целом.

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