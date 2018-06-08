В Курске показали транспорт будущего

Новости

Крымские ученые рассказали, когда в мире наступит ледниковый период 14:48
Застрявший в окне склада с шоколадом медведь попал на видео 14:48
В Саратове расследуют причинение травмы девушке на ипподроме 14:41
Япония направит помощь пострадавшим от извержения вулкана в Гватемале 14:30
В Челябинске пьяный мужчина обстрелял школьников 14:25
Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай 14:21
Министра тверского правительства задержали в Москве 14:20
На подъездах к Екатеринбургу ограничили движение автобусов 14:19
На участие в выборах мэра Москвы подали документы семь кандидатов 14:06
Владимир Путин стал первым обладателем ордена Дружбы КНР 14:00
Москва ценит поддержку Минска на международной арене 13:54
Собянин подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы 13:44
Уничтоженные в Ингушетии боевики готовили теракт на Ураза-байрам 13:38
В воскресенье в Москве частично ограничат движение 13:32
Евразийский банк развития улучшил экономический прогноз для Беларуси 13:25
Свидетель в суде: Радикалы в 2014 году хотели заживо сжечь Януковича 13:20
Под Саратовом ликвидировали открытое горение на полигоне 13:15
Музыкант Ник Кейв приедет в Петербург 13:08
В Ленобласти экс-директора бассейна задержали после обрушения потолка 13:05
На реке Уфы произошла утечка нефтепродуктов 13:02
ЦБ обсудит введение минимальных ставок по вкладам 12:54
Skoda вывела на тесты "заряженный" Kodiaq 12:52
Омский минстрой опроверг информацию о засыпанном метро 12:41
Погибшую после пластики девушку оперировали хирурги без спецподготовки 12:30
Уральцы поздравили хоккеиста Евгения Кузнецова с триумфом в НХЛ 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 13:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Курске показали транспорт будущего

Текст: Денис Передельский
В Курске в рамках работы седьмого Среднерусского экономического форума прошла церемония награждения победителей конкурса детской компьютерной графики.
Фото: Среднерусский экономический форум Фото: Среднерусский экономический форум
Фото: Среднерусский экономический форум
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Участников СЭФ поприветствовали из космоса

Конкурс прошел по инициативе администрации Курской области под названием "Мечты о будущем". Он стартовал в конце 2017 года. Дети в возрасте от восьми до 15 лет из школ и интернатных учреждений региона представили свыше 60 работ. Все работы были размещены на сайте Среднерусского экономического форума, где и прошло голосование. Ребята были ограничены номинациями, но не фантазией. Они представили зрителям кажущийся пока сюрреалистичный мир будущего.

Главной темой стали, конечно, роботы. Транспорт будущего ребята видят беспилотным. В основном это летательные аппараты. Одни внешне похожи на небольшие космические корабли, другие напоминают современные автомобили. Однако и они передвигаются по воздуху.

В будущем у ребят роботы, кажется, делают все. Например, 11-летний Никита Поляков нашел применение нанотехнологиям и кибернетике в сельском хозяйстве. В его представлении мощные человекоподобные роботы  смогут работать в поле, заменив громоздкие комбайны.

Фото: Руслан Журкин/РГ
В Курске назвали выход для замененных роботами специалистов

Виталий Чикин, 14-летний участник, представил школу будущего. Преподают там, естественно, роботы. Двое ребят изобразили школу своей мечты в космосе. Одна так и называется - космическая. Вторая, видимо, статусом повыше - межгалактическая.

Кроме того, участники пофантазировали на тему работы будущего. Например, 10-летний Юра Сойников мечтает стать инженером космической энергии. Дипломы победителям, а их было шестеро по числу номинаций, вручил губернатор Курской области Александр Михайлов.
 

Главное сегодня

СМИ: Трамп устал от "учительского" тона Мэй
Видео: Китайский оркестр исполнил "Катюшу" перед встречей Путина и Си Цзиньпина
Овечкин - первый российский капитан, завоевавший Кубок Стэнли
В Верховной Раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой
Франция пригрозила подписать соглашение на саммите G7 без США