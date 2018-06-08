В Курске показали транспорт будущего

В Курске в рамках работы седьмого Среднерусского экономического форума прошла церемония награждения победителей конкурса детской компьютерной графики.

Конкурс прошел по инициативе администрации Курской области под названием "Мечты о будущем". Он стартовал в конце 2017 года. Дети в возрасте от восьми до 15 лет из школ и интернатных учреждений региона представили свыше 60 работ. Все работы были размещены на сайте Среднерусского экономического форума, где и прошло голосование. Ребята были ограничены номинациями, но не фантазией. Они представили зрителям кажущийся пока сюрреалистичный мир будущего.

Главной темой стали, конечно, роботы. Транспорт будущего ребята видят беспилотным. В основном это летательные аппараты. Одни внешне похожи на небольшие космические корабли, другие напоминают современные автомобили. Однако и они передвигаются по воздуху.

В будущем у ребят роботы, кажется, делают все. Например, 11-летний Никита Поляков нашел применение нанотехнологиям и кибернетике в сельском хозяйстве. В его представлении мощные человекоподобные роботы смогут работать в поле, заменив громоздкие комбайны.

Виталий Чикин, 14-летний участник, представил школу будущего. Преподают там, естественно, роботы. Двое ребят изобразили школу своей мечты в космосе. Одна так и называется - космическая. Вторая, видимо, статусом повыше - межгалактическая.

Кроме того, участники пофантазировали на тему работы будущего. Например, 10-летний Юра Сойников мечтает стать инженером космической энергии. Дипломы победителям, а их было шестеро по числу номинаций, вручил губернатор Курской области Александр Михайлов.

