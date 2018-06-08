В Курске представитель ФРГ заявил о желании сближения с РФ

Вице-президент Ассоциации европейских приграничных регионов, почетный президент Еврорегиона "Шпрее-Нейсе-Бобер" Дитер Фризе, выступая на пленарном заседании седьмого Среднерусского форума в Курске, заявил, что странам Европы стоит сближаться с Россией и развивать экономическое сотрудничество.

Он напомнил, что для немецкой делегации - это третий форум, и всегда диалог с российскими, курскими партнерами остается конструктивным.

В целом в Среднерусском экономическом форуме принимают участие представители 19 иностранных государств. Заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФ Ольга Атюкова отметила, что география стран-участников форума растет год от года, и это позволяет сделать СЭФ площадкой для международного общения.