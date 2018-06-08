Пройтись по семи холмам Москвы, увидеть Акварельный замок и заглянуть в храм, который хотел разобрать и увезти во Францию Наполеон Бонапарт. Такой шанс ко Дню России представится всем, кто захочет променять шумные концерты на неспешные прогулки по городу. Всего подготовлено около 30 бесплатных экскурсий по старинным улицам, усадьбам, паркам и музеям.

Познавательные прогулки запланированы 10, 11 и 12 июня, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Записаться на них еще можно на сайте moscowwalking.ru. Большая часть маршрутов - в историческом центре столицы. Продлятся экскурсии в среднем от полутора до двух часов. Москвичи, например, узнают малоизвестные факты из жизни старых улиц - Мясницкой, Покровки, Маросейки и Варварки. Познакомятся поближе с Замоскворечьем, пройдутся вдоль Яузы и побывают на семи городских холмах: Боровицком, Сретенском, Тверском, Трехгорном, Таганском, Лефортовском и Воробьевых горах.

Будет возможность прогуляться с гидом и по Воронцову полю. Когда-то здесь были охотничьи угодья великих князей, а потом тут жили русские предприниматели, стрельцы, немецкие коммерсанты. В этом районе уживаются между собой сразу несколько архитектурных стилей - барокко, классицизм, модерн, готика, а дворики и переулки скрывают в себе многовековые тайны.

Поклонники литературы могут отправиться в путешествие по местам, связанным с известными писателями и поэтами. Например, экскурсоводы предлагают открыть для себя Москву Анны Ахматовой и посмотреть на усадьбу купцов Куманиных, где поэтесса прожила 28 лет. Еще одно знаковое место - Скорбященская церковь на Большой Ордынке, куда она частенько заглядывала. А вот в особняке Федора Шехтеля, куда тоже сводят горожан, не раз бывал Владимир Маяковский. Он дружил с детьми архитектора, поэтому регулярно наведывался в гости. В этом же доме поэт готовил к публикации свой первый сборник стихотворений.

В День России, 12 июня, москвичей ждет экскурсионный марафон, который продлится около четырех часов. Прогулка начнется на Чистопрудном бульваре, а финиширует в парке "Зарядье". Экскурсанты остановятся на Покровке, где раньше находилась Успенская церковь. По легенде, во время Отечественной войны 1812 года Наполеон хотел разобрать ее и перенести во Францию. По его мнению, храм по красоте не уступал собору Парижской Богоматери. Есть и другая легенда - французский император собирался вывезти по частям и Покровский собор.