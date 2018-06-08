Познавательные прогулки запланированы 10, 11 и 12 июня, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Записаться на них еще можно на сайте moscowwalking.ru. Большая часть маршрутов - в историческом центре столицы. Продлятся экскурсии в среднем от полутора до двух часов. Москвичи, например, узнают малоизвестные факты из жизни старых улиц - Мясницкой, Покровки, Маросейки и Варварки. Познакомятся поближе с Замоскворечьем, пройдутся вдоль Яузы и побывают на семи городских холмах: Боровицком, Сретенском, Тверском, Трехгорном, Таганском, Лефортовском и Воробьевых горах.
Будет возможность прогуляться с гидом и по Воронцову полю. Когда-то здесь были охотничьи угодья великих князей, а потом тут жили русские предприниматели, стрельцы, немецкие коммерсанты. В этом районе уживаются между собой сразу несколько архитектурных стилей - барокко, классицизм, модерн, готика, а дворики и переулки скрывают в себе многовековые тайны.
Поклонники литературы могут отправиться в путешествие по местам, связанным с известными писателями и поэтами. Например, экскурсоводы предлагают открыть для себя Москву Анны Ахматовой и посмотреть на усадьбу купцов Куманиных, где поэтесса прожила 28 лет. Еще одно знаковое место - Скорбященская церковь на Большой Ордынке, куда она частенько заглядывала. А вот в особняке Федора Шехтеля, куда тоже сводят горожан, не раз бывал Владимир Маяковский. Он дружил с детьми архитектора, поэтому регулярно наведывался в гости. В этом же доме поэт готовил к публикации свой первый сборник стихотворений.
В День России, 12 июня, москвичей ждет экскурсионный марафон, который продлится около четырех часов. Прогулка начнется на Чистопрудном бульваре, а финиширует в парке "Зарядье". Экскурсанты остановятся на Покровке, где раньше находилась Успенская церковь. По легенде, во время Отечественной войны 1812 года Наполеон хотел разобрать ее и перенести во Францию. По его мнению, храм по красоте не уступал собору Парижской Богоматери. Есть и другая легенда - французский император собирался вывезти по частям и Покровский собор.