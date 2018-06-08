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08.06.2018 09:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве открылась школа ухода за тяжелобольными людьми

Текст: Любовь Проценко

На базе образовательного научно-клинического центра городской больницы имени Ф. И. Иноземцева открылась школа ухода за тяжелобольными людьми. Здесь, рассказали в пресс- службе департамента здравоохранения Москвы, помогут получить необходимые навыки.

Расскажут о правилах общения с тяжелобольными людьми, о том, как ухаживать и помочь человеку восстановиться после инсульта или тяжелой травмы. Объяснят, на что следует обратить внимание при гигиенической обработке тела, как предотвратить образование пролежней, как правильно организовать пространство вокруг лежачего пациента дома, научат перемещать больного с минимальным риском для его здоровья.

Фото: Depositphotos.com
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- Зачастую людям не только не хватает каких-то специальных и необходимых знаний, но и моральных сил, чтобы заботиться о тяжелобольном родственнике. Советуем родным пациента начать посещать эти занятия, пока еще он находится под наблюдением специалистов в стационаре. Таким образом, к выписке они успеют обзавестись нужными навыками, - говорит Александр Митичкин, главный врач больницы им. Ф.И. Иноземцева.

Занятия в школе будут проходить на постоянной основе раз в неделю. Сначала обучение идет на медицинских симуляционных тренажерах, а после получения необходимых знаний, под контролем квалифицированных медицинских сестер, можно попробовать применить полученные навыки непосредственно на пациенте.

Занятия проводятся бесплатно каждую среду с 15:00 до 16:30, посещать их смогут все желающие по предварительной записи. Для участия в школе необходимо записаться по телефону с 9:30 до 16:00: +7 (985) 287-14-13.

Место проведения: ул. Фортунатовская д. 1, "Образовательный научно-клинический центр” больницы им. Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы, корпус №10, этаж 5, кабинет 23.

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