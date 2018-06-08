В Подмосковье увеличили расходы на соцподдержку инвалидов

В этом году почти все 100% региональных льготников в Подмосковье получат путевки на санаторно-курортное лечение, рассказала "РГ" министр социального развития области Ирина Фаевская.

К этой категории граждан относятся ветераны труда и военной службы, труженики тыла, реабилитированные и репрессированные лица, а также пенсионеры без льготного статуса с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Если у них есть медицинские показания для лечения в санатории, путевка будет им предоставлена. "Планируется обеспечить путевками 9,8 тысячи человек, стоящих в очереди на санаторно-курортное лечение", - уточнила министр.

Поедут отдыхать в санатории и 4,8 из 5,3 тысячи стоящих в очереди детей-инвалидов. И это тоже очень хороший показатель, учитывая, что прежде денег хватало на путевки примерно 30% из них. "По поручению губернатора Андрея Воробьева в этом году на меры социальной поддержки жителей Подмосковья выделено на 5 миллиардов рублей больше, чем в прошлом. Всего, с учетом федеральных средств, будет потрачено порядка 70 миллиардов рублей. Это значит, что все социальные обязательства перед жителями область выполнит в срок и в полном объеме", - отмечает Фаевская.

А по отношению к людям с ограниченными возможностями - даже больше, чем в полном. Так, в Подмосковье выплаты на детей-инвалидов, воспитывающихся в неполных или малообеспеченных семьях, составляют 7,9 тысячи рублей, и выплачиваются они до 18 лет. А в этом году таким детям добавили еще компенсацию на школьную форму и питание. По 13 тысяч рублей получат семьи с детьми-инвалидами, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Все деньги будут выплачены до начала нового учебного года.

В этом году на меры социальной поддержки в Подмосковье потратят 70 млрд рублей

Также с этого года в Подмосковье дополнен список средств технической реабилитации, которые может получить инвалид. Жители жаловались: в федеральном списке техсредств не всегда имеется то, что им нужно. Область ввела свой список, состоящий из 11 предметов, и обещает дополнять и расширять его по мере необходимости.