В подмосковных городах разместятся сразу восемь футбольных команд

Достойные спортивные объекты в Подмосковье и до ЧМ были. Например, тренировочный центр Новогорск, давно облюбованный российской олимпийской сборной, или база раменского "Сатурна", которую команда Португалии, говорят, зарезервировала за собой еще в 2016 году. А к услугам аргентинских футболистов, поселившихся в Бронницах, вообще предоставлены 12 тренировочных полей с покрытиями на любой вкус. Так что к чемпионату спортивные базы области лишь "подтянули" под требования ФИФА - дооснастили видеокамерами, оборудовали помещения для пресс-конференций, где-то спрятали под крышу трибуны и поменяли покрытие футбольных полей. Аргентинцы еще попросили сделать внутреннее убранство своей базы "более уютным" - и там поменяли интерьер.

Большинство тренировочных центров имеют свои гостиницы в пешей доступности - ездить на тренировки на транспорте будут французы, перуанцы, команды Туниса и Бельгии. Причем в отеле, где будут жить бельгийцы, есть собственное и весьма неплохое футбольное поле, но им оборудовали лучшую тренировочную базу в соседнем муниципалитете. Кстати, доступ на базы в течение всех дней чемпионата будет ограничен. Перед стартом мундиаля пройдут открытые тренировки сборных Португалии, Франции, Аргентины, Бельгии, Перу и Туниса. "Вход на них будет осуществляется по пригласительным билетам. Часть из них распределяют федерации футбола и оргкомитет ЧМ-2018, а часть передана в министерство физической культуры и спорта Подмосковья. Приоритет в посещении открытых тренировок мы будем отдавать воспитанникам спортивных школ региона", - отметил министр спорта области Роман Терюшков.

На дорогах у спортсменов проблем не быть не должно. "По всем маршрутам следования команд-участниц и гостей чемпионата мира к стадионам и тренировочным базам отремонтировано 130 километров дорог", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры ПОдмосковья Игорь Тресков. На отдельных участках дороги расширили и везде - проложили бордюры, нанесли разметку и оформили обочины. Так что ездить спортсмены и их болельщики будут по новейшему асфальту.

Как рассказали "РГ" в центре организации дорожного движения Московской области, специально под футболистов никаких полос не резервировали - они будут передвигаться по тем же дорогам, что и все остальные жители, но с сопровождением машин ГИБДД. В дни, когда команды отправятся на матчи в Москву, на самых проблемных участках дорог дополнительно поставят регулировщиков.

А вот что сделали специально - это реконструировали аэропорт Шереметьево вместе с ведущими к нему дорогами. Именно этой воздушной гаванью будут пользоваться футболисты, добираясь на матчи ЧМ в других городах. В Шереметьево построили новый терминал с пропускной способностью 4,2 тысячи пассажиров в час, подземный паркинг на 2,5 тысячи автомобилей и дополнительный топливно-заправочный комплекс на миллион тонн горючего. По словам председателя совета директоров Шереметьево Александра Пономаренко, в дни чемпионата новый терминал сможет обслуживать до 200 авиарейсов.

Ведущее к новому терминалу Шереметьевское шоссе расширили с двух до трех - пяти полос, организовав на подъезде к аэропорту одностороннее движение, - и пробка перед терминалом В, на которую жаловались пассажиры, рассосалась. У гостиницы "Новотель" построили разворотную петлю - и "транзитные" такси, уже высадившие пассажиров, перестали нарезать круги по территории аэропорта, собирая пробки перед всеми терминалами. Участок Старошереметьевского шоссе, которое связывает между собой аэровокзальные комплексы, расширен с двух до четырех полос, что еще больше облегчило передвижение транспорта внутри воздушного хаба. А на участках Ленинградского шоссе, ведущих к съездам на МКАД и платному отрезку трассы М-11, по которому можно без пробок долететь до аэропорта, нарисовали прерывистую выделенку, чтобы обеспечить "футбольным" автобусам максимально комфортное передвижение.