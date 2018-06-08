Новости

Футбольная ассоциация Ганы распущена из-за коррупции 00:17
"Молочный" вопрос обсудят на Совете министров Союзного государства 07.06.2018
Мужчина получил тяжелые травмы после падения на рельсы в метро 07.06.2018
Средняя цена бензина в России выросла до 43,43 рубля за литр 07.06.2018
Трамп и Ким Чен Ын могут подписать соглашение об окончании Корейской войны 07.06.2018
Вышел новый сериал для поклонников "Бегущего по лезвию" - Future Sex 07.06.2018
Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило работу 07.06.2018
В России выдано первое разрешение на строительство "Северного потока-2" 07.06.2018
США направили помощь Гватемале после извержения вулкана 07.06.2018
"Газпром" обжаловал в швейцарском суде арест имущества 07.06.2018
Страны НАТО увеличат оборонный бюджет на 3,8 процента 07.06.2018
Камбербэтч объявил о желании попробовать себя в качестве режиссера 07.06.2018
Во французских школах запретят мобильные телефоны 07.06.2018
В Минфине предложили способ сдержать цены на бензин 07.06.2018
Проект фильма Ноя Хоули про Доктора Дума завис 07.06.2018
Трамп заявил, что подготовка к его встрече с Ким Чен Ыном завершена 07.06.2018
В Новосибирске в ДТП со "скорой" пострадал человек 07.06.2018
Сергей Шнуров высказался насчет истинной причины своего развода 07.06.2018
ФИФА объявила о дополнительной квоте билетов на ЧМ-2018 07.06.2018
В Южной Корее мужчина пытался протаранить ворота посольства США 07.06.2018
Умер последний актер-карлик из "Волшебника страны Оз" 07.06.2018
Danone проиграл Россельхознадзору в суде 07.06.2018
Вышел трейлер фильма про темнокожего Человека-паука и Женщину-паука 07.06.2018
Исполнительницу "Лабутенов" "Ленинграда" пригласили на работу в цирк 07.06.2018
Трое "косметологов" в Москве покалечили 19 пациенток 07.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 00:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пора на море

В санаториях и здравницах в этом году отдохнули уже 83 тысячи москвичей
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск №7587 (124)
Если за весь 2017 год по санаторно-курортным путевкам отдохнули 122 тысячи москвичей льготных категорий, то за пять месяцев этого года полечились уже 83 тысячи горожан. Об этом сообщила "РГ" руководитель управления департамента труда и социальной защиты Москвы Екатерина Серебрякова.

Выбор у москвичей достаточно широкий. Но больше всего - 119 тысяч путевок департамент труда и соцзащиты населения закупил нынче в южные санатории, расположенные в Анапе, Геленджике, Сочи, Крыму. Они пользуются самым большим спросом. И это понятно, теплом Москва не слишком радует своих жителей. Поэтому путевка на юг для многих ветеранов не только возможность поправить здоровье, но и просто погреться на солнышке. Но и любителей отдыха в средней полосе России среди жителей столицы тоже немало - для них закуплено 62 800 путевок. Люди пожилые и те, кому не под силу дальняя дорога, предпочитают Подмосковье, поехать сюда возможность тоже есть - более 33 тысяч путевок приобретено городом. Еще 29 700 - на Северный Кавказ, тот же Пятигорск, Нальчик, Кисловодск.

Москвичам утвердили новые стандарты расчета жилищных субсидий

- Москва - один из шести регионов страны, который, получив в 2009 году от федерального центра полномочия по обеспечению льготников путевками, пунктуально исполняет их, - рассказала Екатерина Серебрякова. - На тот момент Фонд соцстрахования закупал их 64 тысячи в год. За прошедшее время столичный бюджет удвоил закупку - до 122 тысяч. Но и этого оказалось недостаточно, так как на учете к началу 2018-го стояло 426 тысяч москвичей. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял беспрецедентное решение - выделить на эти цели дополнительно 3,5 миллиарда рублей. В итоге путевок уже закуплено вдвое больше прошлогоднего - 244 тысячи. Благодаря этому мы до конца года сможем обеспечить ими больше половины очередников.

В ходе конкурсов, когда столица выбирает санатории для отдыха льготников, большое внимание уделяется условиям, которые там предлагаются для отдыхающих. По московским стандартам в комнате должно приходиться на меньше шести квадратных метров на человека, кровать шириной 90-100 сантиметров. Обязательны холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор. Питание - пятиразовое. Медицинские процедуры - согласно медкарте с учетом противопоказаний, определенных врачом.

Большое внимание уделяется условиям, которые санатории предлагают отдыхающим

Есть и проблемы. Мало у нас в России еще санаториев, приспособленных для маломобильных граждан, их нуждам, говорит руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян, отвечает не более 10-15%. Людей же с ограниченными возможностями среди льготников - значительное число. Столичные власти надеются, что со временем здравниц, рассчитанных на все категории отдыхающих, будет становиться больше.

Москва обеспечивает бесплатными санаторно-курортными путевками всех льготников - и региональных, и федеральных. Город оплачивает отдых в течение 18 дней из расчета 1198 рублей за день, а также дорогу в оба конца. Решает, как добираться - поездом, автобусом или самолетом, сам человек.

Главное сегодня

Путин пообещал повысить доходы пенсионеров
Страховка по вкладам может быть увеличена до 10 млн рублей
Путин: Наши военные будут в Сирии, пока это выгодно России
Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы