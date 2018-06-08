Если за весь 2017 год по санаторно-курортным путевкам отдохнули 122 тысячи москвичей льготных категорий, то за пять месяцев этого года полечились уже 83 тысячи горожан. Об этом сообщила "РГ" руководитель управления департамента труда и социальной защиты Москвы Екатерина Серебрякова.

Выбор у москвичей достаточно широкий. Но больше всего - 119 тысяч путевок департамент труда и соцзащиты населения закупил нынче в южные санатории, расположенные в Анапе, Геленджике, Сочи, Крыму. Они пользуются самым большим спросом. И это понятно, теплом Москва не слишком радует своих жителей. Поэтому путевка на юг для многих ветеранов не только возможность поправить здоровье, но и просто погреться на солнышке. Но и любителей отдыха в средней полосе России среди жителей столицы тоже немало - для них закуплено 62 800 путевок. Люди пожилые и те, кому не под силу дальняя дорога, предпочитают Подмосковье, поехать сюда возможность тоже есть - более 33 тысяч путевок приобретено городом. Еще 29 700 - на Северный Кавказ, тот же Пятигорск, Нальчик, Кисловодск.

- Москва - один из шести регионов страны, который, получив в 2009 году от федерального центра полномочия по обеспечению льготников путевками, пунктуально исполняет их, - рассказала Екатерина Серебрякова. - На тот момент Фонд соцстрахования закупал их 64 тысячи в год. За прошедшее время столичный бюджет удвоил закупку - до 122 тысяч. Но и этого оказалось недостаточно, так как на учете к началу 2018-го стояло 426 тысяч москвичей. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял беспрецедентное решение - выделить на эти цели дополнительно 3,5 миллиарда рублей. В итоге путевок уже закуплено вдвое больше прошлогоднего - 244 тысячи. Благодаря этому мы до конца года сможем обеспечить ими больше половины очередников.

В ходе конкурсов, когда столица выбирает санатории для отдыха льготников, большое внимание уделяется условиям, которые там предлагаются для отдыхающих. По московским стандартам в комнате должно приходиться на меньше шести квадратных метров на человека, кровать шириной 90-100 сантиметров. Обязательны холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор. Питание - пятиразовое. Медицинские процедуры - согласно медкарте с учетом противопоказаний, определенных врачом.

Большое внимание уделяется условиям, которые санатории предлагают отдыхающим

Есть и проблемы. Мало у нас в России еще санаториев, приспособленных для маломобильных граждан, их нуждам, говорит руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян, отвечает не более 10-15%. Людей же с ограниченными возможностями среди льготников - значительное число. Столичные власти надеются, что со временем здравниц, рассчитанных на все категории отдыхающих, будет становиться больше.

Москва обеспечивает бесплатными санаторно-курортными путевками всех льготников - и региональных, и федеральных. Город оплачивает отдых в течение 18 дней из расчета 1198 рублей за день, а также дорогу в оба конца. Решает, как добираться - поездом, автобусом или самолетом, сам человек.