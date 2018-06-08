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08.06.2018 15:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Депутата Тульской области заподозрили в посредничестве взятки

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области член собрания депутатов города Венев попытался стать посредником в передаче взятки судье. В результате на него завели дело по коррупционной статье, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Зинаида Каминская.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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По версии следствия, к депутату обратилась знакомая с просьбой помочь ее мужу, отбывающему наказание в колонии общего режима, получить условно-досрочное освобождение. Для этого, по ее мнению, надо было дать взятку судье Новомосковского городского суда - за положительное рассмотрение ходатайства об УДО. Депутат связался с двумя бывшими сотрудниками колонии, в которой находился этот мужчина, и договорился с ними "решить вопрос".

29 мая ходатайство судом было удовлетворено. После этого один из посредников позвонил депутату с требованием выдать 70 тысяч рублей для передачи их судье. В тот же день деньги были переданы, а подельники при этом были задержаны сотрудниками тульского УФСБ.

Как оказалось, судья обо всех этих манипуляциях ничего не знала, а решение об освобождении по УДО вынесла на законных основаниях. О том, что ее намеревались подкупить, она узнала от сотрудников ФСБ.

Следователями регионального СУ СК возбуждено дело по статье "Покушение на посредничество во взяточничестве , совершенное группой лиц по предварительному сговору" (часть 3 статьи 291.1 УК РФ). Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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