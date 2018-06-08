В Воронеж привезли эскизы выдающегося театрального художника

Работы классика отечественной сценографии Эдуарда Кочергина выставили в арт-галерее Камерного театра в рамках VIII Платоновского фестиваля. Эскизы и макеты к постановкам разных лет взяли из коллекций театрального музея имени Бахрушина, музея театрального и музыкального искусства, литературно-мемориального музея Достоевского и нескольких театральных собраний.

Три стены выставочного пространства разделили между тремя классиками русской литературы - Толстым, Чеховым и Достоевским. Кочергин оформлял постановки в различных театрах, сотрудничал с Юрием Любимовым, Анатолием Эфросом, Львом Додиным. Но был и остается привязан, духовно и профессионально, к Большому драматическому в Санкт-Петербурге, где ему довелось работать с Георгием Товстоноговым. В частности, над "Историей лошади" по повести Льва Толстого "Холстомер", которая запомнилась театралам не только постановочной новизной и пронзительной работой исполнителя главной роли Евгения Лебедева, но и необычным художественным решением. Для оформления спектакля сценограф выбрал грубый холст - как бы "основу", объединявшую персонажей и декорации: человека и землю, лошадь и небеса…

Эдуард Кочергин, отметивший в минувшем году 80-летний юбилей, служит главным художником БДТ по сей день. Однако представленные на выставке работы отсылают к недавнему прошлому - 60-70 годам прошлого века, когда, по словам театроведа, доцента кафедры сценографии и сценического костюма РГИСИ Надежды Хмелевой, "к классике относились немного по-другому" - более бережно, нежели сейчас.

- Он бесстрашно шел в глубину образа, не пытаясь при этом использовать классику как инструмент для реализации своих замыслов, - отметила она. - Скажем, работая над оформлением "Кроткой", читал не только Достоевского, но и литературоведческие работы, например, Михаила Бахтина. В его эскизах видна внутренняя страсть героев. Исполнитель главной роли в "Кроткой" Олег Борисов признавался, что "подсмотрел" в рисунках мастера те черты, которыми впоследствии наделил своего персонажа.

Визуальные решения Кочергина - при кажущейся академичности - во многом предопределили развитие современной сценографии: подлинный художник чувствует не только прошлое и настоящее.

Кочергин не смог приехать в Воронеж и не выстраивал концепцию собственной выставки. Просто попросил организаторов "сделать то, чего еще никогда не было". Получилось.