В Воронеже акробаты оживили загадочную картину Дали

Цирковой ребус La Verita ("Истина") привезли артисты из Швейцарии на VIII Платоновский фестиваль, который проходит в Воронеже с 6 по 17 июня.

Источником образов для яркого шоу послужил занавес к балету "Безумный Тристан", расписанный Сальвадором Дали. Изображение как бы разобрали на части, обыграв каждую в том или ином цирковом жанре. При этом символы, которые у Дали выглядят мрачновато, у режиссера Даниэле Финци Паски стали забавными и лиричными. Недаром его творческий метод и стиль определяют как "театр ласки".

В "Компании Финци Паска" считают, что знать историю искусства зрителю необязательно. Тот, кто хорошо знаком с биографией и творчеством Дали, будет анализировать, какой новый смысл приобрели в спектакле характерные образы. Несведущий - просто насладится "картинкой" и придумает для нее свою трактовку.

На сцене танцевали носороги и жонглировали балерины, акробаты летали без страховки и завязывались в узел. Персонажи меняли маски и дурили друг друга - доказывая, сколь относительной может быть уверенность в том, что именно мы видим или понимаем. Воронежцы пытались "опознать" на заднике Тристана и Изольду, любовались одуванчиками и задавались вопросом, что есть истина.

Одна из героинь в La Verita вспоминает, как в детстве гуляла с отцом в лесу. Тот, чтобы увлечь девочку, рассказывал ей, что волшебница спрятала в корнях деревьев мятные карамельки. И эти конфеты всегда удавалось найти. Повелитель миражей, Финци Паска наполнил свой очередной спектакль головокружительными трюками, клоунадой и… "правдой со вкусом мятных карамелек".