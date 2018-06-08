Власти Москвы напомнили о реальном наказании за ложные звонки с угрозами

В канун чемпионата мира по футболу, который откроется в столице в будущий четверг, 14 июня, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы вынужден был обратиться к москвичам и гостям столицы с разъяснением об юридической ответственности, которая предусмотрена сейчас в нашей стране за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

По разным данным в конце прошлого года в столице по ложным сообщениям о терроризме эвакуировали в день от 40 тысяч до 100 тысяч человек из школ, торговых центров, вокзалов и других учреждений. Легко представить, сколько сил и средств тратили правоохранительные органы на проверку и поиск бомб и обеспечение безопасности людей. И примерно такую картину можно было наблюдать по всей стране. Это вынудило Госдуму РФ внести в Уголовный кодекс поправки, предусматривающие реальное наказание за ложные сообщения об угрозе террористического акта.

С начала 2018 года эти поправки вступили в действие. Любое недостоверное сообщение о том, что якобы готовятся какие-то угрожающие жизни людей действия, теперь уголовно наказуемо. Волны таких хулиганских телефонных звонков отныне могут обернуться для тех, кто их совершает, не только штрафом от 200 000 до 500 000 рублей, но и принудительными работами или ограничением свободы до 3 лет.

Еще выше штраф, если такое хулиганство направлено против объектов социальной инфраструктуры - больниц, школ, детсадов, концертных залов, театров и т.д. Он может вырасти с 500 000 до 700 000 рублей, а срок ограничения свободы увеличиться от 3 до 5 лет.

Департамент региональной безопасности отмечает, что особое внимание в законодательстве уделено заведомо ложным сообщениям о готовящихся взрыве, поджоге и других действиях, угрожающих гибели людей, значительным ущербом для имущества, а также работе органов власти. В таких случаях можно лишиться свободы на срок от 6 до 8 лет. Если же в результате звонка кто-нибудь погибнет или получит другие тяжкие последствия, то грозит заключение от 8 до 10 лет.

Кроме уголовного наказания, виновный несет и гражданскую ответственность за ложное сообщение о терроризме. Это может быть иск о возмещении ущерба, причиненного здоровью, к примеру, при давке, образовавшейся после звонка о взрыве. С хулигана могут потребовать оплатить выезд скорой помощи, полиции, участие кинологов, взрывотехники, снайперов. Если так опасно балуется несовершеннолетний, то иск будет адресован его родителям или законным представителям.

Кстати



Более подробно познакомиться с информацией на эту тему можно на странице Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы на официальном сайте мэра Москвы.