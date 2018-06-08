Воронежцам открыли механику советской жизни

Снимки мэтра советской фотографии Александра Родченко привезли на Платоновский фестиваль из московского "Мультимедиа Арт Музея".

В подборку, выставленную в воронежском областном музее имени И. Крамского, вошло более 70 экспериментальных работ конца 1920-х годов. Александр Родченко (1891-1956) - один из крупных деятелей русского авангарда, задавший новые стандарты дизайна и рекламы в СССР, - делал первые фоторепортажи для советских журналов.

Он запечатлел рождение нового индустриального мира - конвейерную сборку автомобилей, изготовление лампочек и работу электростанции. Его привлекала строгая геометрия машин, деталей и строительных конструкций. Статичные композиции он оживлял с помощью острых ракурсов. "Заваленный горизонт", которым так увлекаются все начинающие фотографы, у Родченко выглядит свежим приемом до сих пор.

Мастер фиксировал рабочие процессы скрупулезно, по этапам - будь то выпуск газеты (от звонков читателей до набора литер в типографии) или варка супа на фабрике-кухне. Технологии изменились, но по фотосериям Родченко легко представить тот дивный "механический" мир, который так вдохновлял молодого Андрея Платонова.

Выставка "Индустриальный мир Александра Родченко" открыта до 1 июля. Музей имени И. Крамского работает по средам, субботам и воскресеньям с 10 до 18 часов, по четвергам с 12 до 20, пятницам - с 11 до 18. В фестивальную ночь 13 июня - с 10:00 до 01:00.

Кстати

Картины и объекты из земли, навеянные "Котлованом" Андрея Платонова, можно увидеть в фестивальном арт-центре "Дом губернатора" (проспект Революции, 22). Один из самых активных современных художников Михаил Рошняк попытался передать "таинство существования человека", который всю жизнь роет котлован в надежде на счастье, не замечая, как тот превращается в могилу его мечтаний. Выставка работает до 11 июня с 12 до 22 часов, далее до 17 июня - с 12 до 19. Вход свободный.