Два отделения Спасской городской больницы - первичное сосудистое и кардиологии - открылись после капитального ремонта.

Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, наполняемость обновленных подразделений уже почти стопроцентная. Здесь лежат пациенты из Спасска-Дальнего, Спасского и Черниговского районов Приморья.

Капитальный ремонт сразу нескольких отделений главного корпуса больницы начался в первой половине 2017 года. В общей сложности в порядок привели почти полторы тысячи квадратных метров на третьем и четвертом этажах, закупили оборудование и мебель. Из бюджета на эти цели было выделено более 15,5 миллиона рублей.

- Новое первичное сосудистое отделение рассчитано на 36 коек, из которых шесть - реанимационные. Благодаря капремонту оно теперь находится рядом с кардиологическим. Это очень важно для соблюдения правила "золотого часа" в медицине, - рассказала главный врач больницы Светлана Забудская.

После того как два отделения переехали в отремонтированные помещения, освободившиеся площади, расположенные на третьем этаже, отвели под кабинеты функциональной диагностики.

Ранее, в 2016-м, в больнице привели в порядок гинекологическое отделение, а также открыли блок амбулаторного гемодиализа.

После реконструкции отделений медикам легче следовать правилу "золотого часа"

По данным профильного департамента, в этом году благодаря реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Приморья", на ремонт и закупку оборудования для лечебных учреждений края из регионального бюджета направлено более 600 миллионов рублей. В прошлом году - 400 миллионов.

Как подчеркнул вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, в регионе активно ведется работа, нацеленная на улучшение качества и доступности медицинской помощи.

- Третий год действует санитарная авиация - на службе медиков края два современных вертолета. Обновляется автопарк санитарного транспорта. Приоритетной задачей остается реализация мер по улучшению первичной медико-санитарной помощи. Так, на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов региону направлено 56,1 миллиона рублей, - сообщил заместитель главы региона.

В 2018 году Приморскому краю из федерального бюджета предоставлено более семи миллионов рублей на покупку передвижных медицинских комплексов, а также почти 72 миллиона - на комплекс мер, связанных с оказанием паллиативной медицинской помощи.

Тем временем



Согласно комплексному плану социально-экономического развития Приморского края, в ближайшие три года запланировано строительство многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме и детской поликлиники в Большом Камне, а также установка восьми фельдшерско-акушерских пунктов в шести муниципалитетах края - селах Суходол, Рождественка, Дальнее, Дубки, Песчаное, Луговой, Каймановка, на железнодорожной станции Фридман. Реализация данных проектов будет профинансирована из федерального и краевого бюджетов в соотношении 99 к 1 проценту соответственно.