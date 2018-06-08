Глава Хабаровского края пообещал найти работу комсомольскому инженеру

Информация об инженере-самолетостроителе Петре Литвинцеве, прозвучавшая во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, вызвала пристальное внимание не только главы государства, но и губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Волонтеры озвучили жалобу жителя Комсомольска-на-Амуре, который из-за отсутствия работы по специальности вынужден красить крыши. Владимир Путин согласился, что, хоть профессия маляра тоже важная, человек с такой квалификацией должен работать по своему профилю.

Вячеслав Шпорт вопросом решил заняться вплотную.

- Я его найдут, приеду в Комсомольск, и, если он там, постараюсь с ним встретиться и поговорить. Помогу найти работу, сто процентов, - цитирует губернатора Хабаровского края РИА Новости.

Оперативно связавшись с комсомольским авиазаводом Вячеслав Шпорт выяснил, что сейчас там как раз необходимы квалифицированные кадры.

В то же время ситуацией заинтересовалась региональная прокуратура. По этому вопросу уже начались проверки и в ближайшее время специалисты выяснят, почему у Петра Литвинцева возникли проблемы с трудоустройством.

- В случае выявления нарушений примем меры реагирования. А результаты будут обнародованы, - заявила старший помощник прокурора края Валентина Глазова.