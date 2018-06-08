Новости

В Ингушетии спецназом уничтожены двое боевиков 11:27
В Анталье на отдыхе погиб российский турист 11:24
В екатеринбургском зоопарке родилось рекордное количество львят 11:18
На станции "Лужники" МЦК появился "светофор" для пассажиров 11:14
Нейросеть пермских ученых предсказала результаты ЧМ-2018 11:05
Роскомнадзор заблокирует доступ к сайтам с экзаменационными ответами 10:59
Александр Овечкин станет отцом 10:56
Члены конкурсной комиссии не пришли на выборы главы Ижевска 10:30
Глава Хабаровского края пообещал найти работу комсомольскому инженеру 10:30
Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью на Украине 10:28
В Бундестаге пожаловались на отсутствие информации об отравлении Скрипалей 10:15
Малые ракетные корабли ТОФ отработали ведение встречного боя 10:04
Нападение слона на лодку с туристами попало на видео 10:02
В Барнауле стена рухнула на припаркованный автомобиль 09:56
Томские разработчики составят карту заболеваний России 09:52
Названа причина пожара в Нижнем Тагиле, где погибла семья 09:51
В Москве открылась школа ухода за тяжелобольными людьми 09:46
На Рижском направлении восстановлена система регулировки движения 09:45
Прилепин на ответ Путина о Донбассе: Вещи, которые важны, прозвучали 09:33
В Верховной Раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой 09:30
В Сингапуре задержали журналистов за нарушение правил саммита 09:26
Путин прибыл в Китай на встречу с Си Цзиньпином 09:25
В Назрани спецназ ликвидировал одного боевика 09:18
Под Красноярском из огня спасли 19 человек 09:15
Прокуратура проверит жалобу белгородских врачей о снижении зарплаты 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 10:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Хабаровского края пообещал найти работу комсомольскому инженеру

Текст: Дина Непомнящая

Информация об инженере-самолетостроителе Петре Литвинцеве, прозвучавшая во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, вызвала пристальное внимание не только главы государства, но и губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Фото: depositphotos.com
Обратившейся к Путину ивановской семье снизили ипотечную ставку

Волонтеры озвучили жалобу жителя Комсомольска-на-Амуре, который из-за отсутствия работы по специальности вынужден красить крыши. Владимир Путин согласился, что, хоть профессия маляра тоже важная, человек с такой квалификацией должен работать по своему профилю.

Вячеслав Шпорт вопросом решил заняться вплотную.

- Я его найдут, приеду в Комсомольск, и, если он там, постараюсь с ним встретиться и поговорить. Помогу найти работу, сто процентов, - цитирует губернатора Хабаровского края РИА Новости.

Оперативно связавшись с комсомольским авиазаводом Вячеслав Шпорт выяснил, что сейчас там как раз необходимы квалифицированные кадры.

В то же время ситуацией заинтересовалась региональная прокуратура. По этому вопросу уже начались проверки и в ближайшее время специалисты выяснят, почему у Петра Литвинцева возникли проблемы с трудоустройством.

- В случае выявления нарушений примем меры реагирования. А результаты будут обнародованы, - заявила старший помощник прокурора края Валентина Глазова.

Главное сегодня

СМИ: Трамп устал от "учительского" тона Мэй
Овечкин - первый российский капитан, завоевавший Кубок Стэнли
Власти Италии заявили о готовности обсуждать статус Крыма
В Верховной Раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой
Франция пригрозила подписать соглашение на саммите G7 без США