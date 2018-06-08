Камчатка начала экспортировать питьевую воду в Китай

Первая партия бутилированной артезианской воды с Камчатки отправлена в Китай. Об этих поставках договорились камчатский завод "Аквамарин", занятый производством напитков, Петропавловск-Камчатский морской торговый порт и одна из крупнейших китайских компаний COFCO Coca-Cola Beverages Ltd.

Трехсторонний контракт сроком на пять лет подписали в марте, и вот уже готовая продукция пошла к потребителю. Питьевая вода под маркой "Чистая земля" в Китае будет продаваться в VIP-сегменте.

- Была проведена большая работа по разработке дизайн-проекта бутылки, в спорах рождалась этикетка, и достаточно долго мы совместно с партнерами из КНР придумывали название будущего товара. На этикетке мы предложили китайской стороне отобразить символы Камчатки - вулканы и медведя, - рассказал гендиректор Петропавловск-Камчатского порта Дмитрий Прийдун. - Пробные партии воды разлиты в граненые бутылки из китайских заготовок. А в дальнейшем мы будем использовать только российские преформы, крышки, этикетки.

Сейчас выпускается по шесть тысяч бутылок в час. По словам руководителя завода Веры Иноземцевой, в июне будет запущена в работу новая линия и в три раза увеличится штат работников. До конца 2018 года завод планирует произвести 10 миллионов полулитровых бутылок.

- Этот проект особенно значим для Камчатки. В регионе создается новая экспортно ориентированная отрасль, не существовавшая до настоящего времени в составе экономики полуострова, - отметила руководитель краевого агентства инвестиций и предпринимательства Оксана Герасимова.

Кроме того, в ближайшее время начнется строительство современного завода при участии китайской стороны, и тогда производительность вырастет ровно в десять раз - до 60 тысяч бутылок ежечасно.

Точная сумма инвестиций пока неизвестна, но, по словам Генерального консула КНР во Владивостоке Янь Вэньбиня, ожидается, что она составит более миллиарда рублей.

Природная артезианская вода добывается на территории Петропавловска-Камчатского из скважины глубиной более 170 метров. В процессе производства она обрабатывается ультрафиолетом и насыщается ионами серебра.

- Я думаю, что этот продукт будет пользоваться в Китае большим спросом, ведь население страны сейчас заинтересовано в чистой воде, - заявил Янь Вэньбинь.