Малые ракетные корабли ТОФ отработали ведение встречного боя

В пятницу в ходе сбор-похода Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота тактические ударные группы малых ракетных кораблей и ракетных катеров отработали в Японском море ведение встречного морского боя.

Как сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский, в учениях участвовали малые ракетные корабли "Иней" и "Разлив" и ракетные катера "Р-14" и "Р-29".

Экипажи тренировались вести артиллерийскую дуэль, нанесли учебный ракетный удар по группировке кораблей условного противника, учились комплексному применению средств радиоэлектронной борьбы.

В тот же день корабли в составе ударных групп на переходе морем отразили нападение с воздуха. Для этого эпизода учений были привлечены истребители Су-35.

Сбор-поход Приморской флотилии проводится в акваториях Японского и Охотского морей с 7 июня. На различных его этапах задействовано до 50 боевых кораблей и судов обеспечения флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации ТОФ и армии Восточного военного округа.