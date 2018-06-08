На Колыме к поискам унесенного рекой ребенка подключили вертолет

Вертолет вылетел на поиски пропавшего ребенка в Ольском районе Магаданской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Поисковая операция, приостановленная из-за наступления темноты, возобновилась.

В четверг вечером в спасательную службу позвонил местный житель. Он сообщил о том, что видит, как течение реки Ола в районе одноименного поселка уносит ребенка. По словам очевидца, они с братом отдыхали на левом берегу реки, когда услышали крики. Брат звонившего прыгнул в реку, пытаясь спасти тонущего, но попытка оказалось неудачной. Мужчина попал в реанимацию.

Обратившийся добавил, что ребенок ушел под воду примерно через 800 метров после моста.

На место происшествия прибыли спасатели, полицейские и медики, но поиски оказались безуспешными. С наступлением утра к розыску подключилась аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части Магадана вместе с психологом, специалисты пограничной службой УФСБ России, волонтеры. Сотрудники МЧС проводят водолазные работы в предположительном квадрате поиска.