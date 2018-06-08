Пограничники Сахалина и Японии задержали "контрабандистов"

Пограничники с Сахалина вернулись домой после совместных российско-японских учений. Как отметил чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Михаил Галузин, этот опыт для береговых охран и стран в целом стал "свидетельством укрепления сотрудничества, взаимного доверия и дружбы". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе пограничного управления (ПУ) ФСБ РФ по Сахалинской области.

В ходе учений были задействованы сахалинский пограничный сторожевой корабль "Коралл" и четыре патрульных судна, патрульный катер и авиация Управления безопасности на море (УБМ) Японии.

По легенде учения пограничники поймали контрабандистов. Японский патрульный самолет заметил, как с грузового судна на рыбацкую шхуну передают некий товар. А, когда шхуна была задержана, на ее борту обнаружились наркотики. Грузовой корабль тем временем попытался уйти, но подключившиеся к операции российские пограничники не допустили этого.

Подводя итоги учений руководитель ПУ ФСБ РФ по Сахалинской области генерал-лейтенант Сергей Кудряшов и начальник штаба Первого района УБМ Японии Ивасаки Сюнъичи отметили, что цели совместной подготовки полностью достигнуты. В дальнейшем панируется продолжить такое сотрудничество и развивать информационный обмен.