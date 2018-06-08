Прокуратура проверит жалобу белгородских врачей о снижении зарпалаты

Приамурская прокуратура обратила внимание на жалобу о снижении зарплат врачей Белогорской больницы, прозвучавшую во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

- Мы организовали выездную проверку, на месте работает прокуратура, специалисты министерства здравоохранения Амурской области и государственной инспекции по труду, - сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Валентин Бурсянин.

Специалисты проверят вовремя ли производились выплаты сотрудникам, узнают их точный размер и дадут оценку действиям руководства медучреждения.

Тем временем ситуацию прокомментировал главврач Белогорской больницы Анатолий Шеленок.

- Заработные платы не снизились, это неправда. Что касается медработников, мы выполняем "дорожную карту", по указу президента № 597. По другим сотрудникам до "минималки" поднимаем, - цитирует его слова "Интерфакс".

Напомним, что о ситуации в Белогорске, зачитывая в прямом эфире список жалоб врачей и учителей, рассказала ведущая "Прямой линии". Согласно поступившей в колл-центр информации, медикам подняли зарплату в начале года, но вскоре вернули ее прошлогодний размер.

Владимир Путин, ответил, что уровень заработной платы в социальной сфере, должен быть не только сохранен, но и приумножен.