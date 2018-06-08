В Харбине откроется международный фестиваль пива

Ключевой точкой культурной части мероприятия станет основная палатка, созданная в классической форме пивных фестивалей. В ней можно будет выпить пива, попробовать еду и посмотреть выступления творческих коллективов.
В интерактивной зоне пройдет конкурс мастеров пива. Здесь также будут организованы катание на водных горках, состязания по футболу и дартсу, открыты аттракционы на надувных водных мячах, "Умный вратарь" и другие.
В зоне исполнительских искусств запланированы флэш-мобы экзотических танцев, выступления артистов, детские футбольные шоу, фокусы крупным планом, демонстрация моделей самолетов.
В трейлерном кемпинге предусмотрены места для отдыха. Кемпинг предоставит дополнительные услуги посетителям фестиваля пива и даст возможность получить совершенно новый опыт посещения культурных событий.
Зона туризма включает в себя крытый парк льда и снега, харбинское шоу льда, кинотеатр 6D, пристань для круизных лайнеров.