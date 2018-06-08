В Харбине откроется международный фестиваль пива

Китайский международный фестиваль пива в Харбине пройдет с июня по август. Основные его события состоятся с 10 по 22 июля в парке "Мир льда и снега", где будут установлены главная и дополнительные площадки.

Ключевой точкой культурной части мероприятия станет основная палатка, созданная в классической форме пивных фестивалей. В ней можно будет выпить пива, попробовать еду и посмотреть выступления творческих коллективов.

В интерактивной зоне пройдет конкурс мастеров пива. Здесь также будут организованы катание на водных горках, состязания по футболу и дартсу, открыты аттракционы на надувных водных мячах, "Умный вратарь" и другие.

В зоне исполнительских искусств запланированы флэш-мобы экзотических танцев, выступления артистов, детские футбольные шоу, фокусы крупным планом, демонстрация моделей самолетов.

В трейлерном кемпинге предусмотрены места для отдыха. Кемпинг предоставит дополнительные услуги посетителям фестиваля пива и даст возможность получить совершенно новый опыт посещения культурных событий.

Зона туризма включает в себя крытый парк льда и снега, харбинское шоу льда, кинотеатр 6D, пристань для круизных лайнеров.