В Китае началось "Очаровательное лето Харбина-2018"

Крупное культурное мероприятие в области туризма "Очаровательное лето Харбина" пройдет в провинции Хэйлунцзян с июня по сентябрь 2018 года. Одновременно с ним в Харбине откроется Восьмой китайский фестиваль водно-болотных угодий на реке Сунгари.

В программе "Очаровательного лета" запланированы различные тематические мероприятия, связанные с особенностями города, его историей, культурой, музыкой, искусством, экологией, кухней и архитектурой. Среди них, например, 34-й концерт "Лето Харбина", конкурс исследований и разработок в области туризма, выставка кулинарных возможностей и дегустация продуктов питания и напитков "Харбинская кухня".

Кроме того, в перечне событий такие мероприятия, как "Восточно-азиатская культурная столица-2018", 16-й фестиваль культурного туризма горы Джомолунгма, Харбинский магический музыкальный фестиваль, музыкальный фестиваль "Старая улица", летние представления на открытых площадках и другие популярные акции.