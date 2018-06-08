В Приморье 51-летняя женщина родила тройню

Во Владивостоке 51-летняя местная жительница родила двух мальчиков и одну девочку, впервые став мамой.

Как пояснили в администрации Приморского края, девочка оказалась самой крупной - ее вес при рождении составил 2400 граммов. Мальчики родились весом 1480 и 2300 граммов.

По словам главного врача перинатального центра Татьяны Курлеевой, сейчас малыши находятся в медучреждении - как и положено в случаях многоплодной беременности детям нужно дополнительное время для того, чтобы окрепнуть перед выпиской.