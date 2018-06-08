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08.06.2018 06:48
Проект: В регионах

Дороги становятся лучше

Текст: Ольга Владимирова (Приморский край)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток №7586 (123)
Завершен ремонт по программе "Безопасные и качественные дороги" на участке трассы Раздольное - Хасан, по которой тысячи дальневосточников едут летом на отдых на популярные пляжи Хасанского района.
Все работы по приоритетному для Приморья проекту завершат в срок. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Все работы по приоритетному для Приморья проекту завершат в срок. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Все работы по приоритетному для Приморья проекту завершат в срок. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, для работ первыми выбрали отрезки с наибольшей интенсивностью движения. Общая протяженность приведенного в порядок дорожного покрытия - шесть километров. Здесь убрали старый слой асфальтобетона, заново отсыпали земполотно в местах образования пучин, восстановили водоотводные кюветы. Затем уложили два слоя асфальтобетона, нанесли разметку и довели дорогу до параметров ГОСТа.

В рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в этом году в Приморье отремонтировали более 50 километров полотна на трассах Владивосток - Находка - Порт Восточный, Раздольное - Хасан, Владивосток - Артем (вдоль Уссурийского залива), на подъезде к аэропорту и к железнодорожной станции Угольная. А всего на территории Владивостокской агломерации по другим программам в 2018-м реконструируют 87 километров дорог. Качество работ накануне проверил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов. Сначала он осмотрел участки на подъезде к аэропорту Владивостока.

Здесь был срезан старый асфальт, продолжается выборка пучин и уже началась укладка первого слоя новой дорожной одежды. Для контроля ровности задействован укладчик с инфракрасным датчиком. Работы идут в ночное время, чтобы не создавать неудобства жителям.

Специалисты департамента отметили, что проектируется надземный переход, который установят на ведущей к аэропорту трассе в следующем году. Это избавит дорогу от единственного на ней светофора.

Игорь Астахов интересовался не только текущими работами, но и состоянием улиц, отремонтированных в прошлом году по программе "Безопасные и качественные дороги". Так, он побывал в Артеме, где заместителю руководителя Росавтодора доложили, что число трасс, доведенных до норматива в этом муниципалитете, составит 49 процентов. Он осмотрел отремонтированные участки и во Владивостоке.

- Мы организовали эту проверку по поручению министра транспорта. Замечания есть, но они не носят глобального характера. Технические решения по конструкциям дорожных одежд, которые приняты департаментом дорожного хозяйства Приморского края, взвешенные и правильные, - подчеркнул чиновник.

Как отметили в профильном департаменте, подрядчики, занятые на всех объектах, уже имеют опыт работы по проекту "Безопасные и качественные дороги", ответственность осознают, так что все объекты сдают точно в срок. А качество ремонта постоянно контролируют специалисты КГКУ "Примуправтодор", "Дальуправтодора" и, естественно, заказчики, то есть муниципалитеты.

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