Темой недавнего визита в Приморье зампреда правительства РФ — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева стало развитие различных областей экономики — от портов до высоких технологий. Промышленное производство в регионе находится в поле зрения властей, так что врио губернатора края Андрею Тарасенко было что рассказать.

Сейчас на заводе «Звезда» в Большом Камне работает около тысячи человек, а после полного ввода верфи в эксплуатацию будет более семи тысяч. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Портам было посвящено специальное совещание, на котором большое внимание уделили контролю над экологической ситуацией в Находке и других городах, где есть угольные терминалы. Сейчас в Приморье по поручению главы края ведется работа по снижению негативных последствий открытой перевалки угля. Все стивидорные компании должны в течение ближайшего времени внедрить на предприятиях современные технологии, чтобы снизить пыление угля.

Пропишут специализацию

Совместно с Контрольным управлением президента РФ администрации Приморья удалось закрепить на федеральном уровне ужесточение мер воздействия на недобросовестных стивидоров. Так, по поручению президента РФ Владимира Путина в законе предусмотрят административную ответственность за повторные нарушения санитарного и экологического законодательства. Сначала деятельность портовиков будет приостанавливать, а затем, при последующих нарушениях, — расторгать договоры аренды. Предполагается, что до 2020 года стивидоры перейдут на технологии закрытой перевалки угля.

Сейчас в Приморье разрабатывается стратегия развития морских портов, которую планируется представить через несколько месяцев. За это время все портовое хозяйство края должно быть проанализировано с точки зрения инвестиционной привлекательности и исходя из пропускной способности железной дороги, наличия дорожной инфраструктуры, интересов жителей и инвесторов. Краю нужны разные порты — контейнерные, нефтеперегрузочные, рыбные, а не только угольные, уверен Андрей Тарасенко.

Работа по возвращению портов к изначальной специализации уже идет. Так, Владивостокский рыбный порт заявил, что прекратит перевалку угля на причале № 50 до конца 2018-го, на причале № 46 — в следующие два года. Кроме того, до 2021-го он обязуется построить современную холодильно-складскую инфраструктуру, предоставить оборудование и помещения для создания рыбной биржи и электронной торговой площадки для реализации рыбной продукции.

«Звездный» час

Еще одно направление развития экономики Приморья, связанное с морем, — строящийся в Большом Камне судостроительный комплекс «Звезда», который станет самым современным в России. В первой очереди объекта — блок корпусных производств, где ведется раскрой, обработка и сварка металлических конструкций для судов, окрасочные камеры — там производство уже налажено, и тяжелый открытый достроечный стапель — один из самых крупных объектов «Звезды». Идет строительство сухого дока, входящего во вторую очередь судоверфи. Его должны сдать в эксплуатацию в 2019 году. В целом же инвесторы намерены завершить строительство второй очереди на четыре года раньше намеченного.

Краю нужны разные порты — контейнерные, нефтеперегрузочные, рыбные, а не только угольные

Судоверфь будет строить танкеры ледового класса, суда на газомоторном топливе и другие объекты, при этом на предприятии уже установлено и начала действовать самое современное оборудование. Вместе с тем, судостроительному комплексу еще только предстоит зарекомендовать себя после выхода на полную мощность, поэтому в первое время российское правительство поможет «Звезде» привлекать заказчиков. Все новые суда, которые требуются для реализации крупных проектов, в том числе по использованию Северного морского пути, должны строиться именно здесь.

Сейчас на предприятии работает около тысячи человек, а после полного ввода в эксплуатацию станет более семи тысяч. Чтобы обеспечить их жильем, в Большом Камне возводится несколько микрорайонов. При этом 750 квартир должна построить и сдать в аренду работникам судоверфи администрация Приморья. По словам Андрея Тарасенко, эта работа уже ведется.

«Мы получили разрешение, необходимое для начала строительства жилья в Большом Камне. В ближайшее время начнем здесь работы», — подчеркнул он.

Также в городе будет создана вся необходимая социальная инфраструктура — детские сады, школы, больницы.

Напомним, проект судоверфи «Звезда» реализуется консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка. Здесь будут строить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускаемых в России.

Остров технологий

Что касается развития высокотехнологичных производств, то первые шаги были сделаны на острове Русский, где появился одноименный технопарк — совместный проект ДВФУ, Фонда «Сколково» и более 25 партнерских организаций.

Ему нашли место в университете, и, по словам ректора ДВФУ Никиты Анисимова, к 1 сентября эти две тысячи квадратных метров будут полностью заняты. Число резидентов растет: если сначала их было 42, то по итогам федерального отбора добавилась еще 27. В целом же концепция развития острова Русский предусматривает, что технопарк займет 80 тысяч «квадратов».

Власти определили источники финансирования и готовы приступить к проектированию технопарка. Стоимость строительства составляет 5,7 миллиарда рублей.

Часть проектов технопарка уже реализуются. К примеру, компания Green Sun Technology разработала комплексные решения по созданию собственного теплоносителя и намерена создать в Приморье производство полного цикла тепловых насосов. Среди других проектов — системы навигации для оптимизации расчета движения судов и экономии топлива ООО «Маринео», прибор для систем мониторинга акваторий от компании «Гидроакустические системы», студенческие разработки бионического протеза ноги и экзоскелета и несколько других.

По итогам совещания министерству по развитию Дальнего Востока и Фонду развития Дальнего Востока дано поручение проработать план реализации озвученных проектов, а также их финансирование на промежуточных стадиях.

Прямая речь

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Андрей Шишкин, вице-президент ПАО «НК «Роснефть»:

— Срок сдачи второй очереди судоверфи — 2024 год, но мы ее закончим в 2020-м, серьезно увеличим объем работ. На «Звезде» уже размещены заказы «Роснефти» на строительство 24 крупнотоннажных кораблей, среди которых четыре судна-снабженца ледового класса, десять судов-афромаксов на газомоторном топливе и столько же «челноков» ледового класса. Кроме того, заказы здесь разместили Росморпорт и Министерство обороны РФ.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Дмитрий Земцов, проректор по развитию ДВФУ:

— На Дальнем Востоке особенно важно концентрировать общие усилия в «точках прорыва», где можно реально добиться достаточной плотности и эффективности человеческого капитала. Русский остров является одной из таких «точек» и призван стать российской «технологической долиной» в АТР. ДВФУ делает ставку на поддержку стартапов, бизнеса в сфере высоких технологий, и вместе с такими партнерами, как администрация края, мы формируем экосистему для инновационного развития всего региона.