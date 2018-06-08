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08.06.2018 09:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали

Текст: Анна Бондаренко

В дорожной аварии, произошедшей на трассе Артем - Находка - Порт Восточный, погиб один человек, еще шестеро пострадали. Как сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю, полицейские уже установили предварительную картину ДТП.

В Самарской области в ДТП пострадали семь человек

Его спровоцировал 21-летний житель города Фокино, находившийся за рулем машины Honda Fit, стаж вождения которого составляет менее года. При обгоне он выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. Там легковушка столкнулась с микроавтобусом Toyota Noah под управлением 36-летней женщины. Пассажир Honda, личность которого пока не установлена, умер на месте, еще шесть человек, в том числе водители автомобилей, получили различные травмы. Среди пострадавших, находившихся в микроавтобусе, двое детей - пяти и одиннадцати лет и 37-летний пассажир, все они жители Москвы.

Полицейские отмечают, что все пострадавшие госпитализированы. Водитель и пассажиры микроавтобуса на момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Полиция начала проверку, назначен ряд экспертиз.

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