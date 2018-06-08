Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко отчитался перед Законодательным собранием края о деятельности региональной администрации за прошлый год и огласил послание на текущий. Должность он занимает с октября 2017-го, но по Уставу края должен отчитаться за год. И, выступая, ссылок на качество работы предыдущей администрации глава региона себе не позволил.

Превратить минус в плюсы

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2017 года Приморский край занял 76-е место, отметил врио губернатора и тут же поставил задачу: нужны кардинальные меры по созданию в крае действительно привлекательных условий для ведения бизнеса. Тем более что основа для этого есть.

- Приморье стало лидером в ДФО по обороту розничной торговли. У нас второе место среди дальневосточных субъектов по индексу производства продукции сельского хозяйства, объему сданного жилья, индексу потребительских цен и росту реальных денежных доходов населения. По индексу промышленного производства край занимает третье место в округе и шестое среди регионов России. За минувший год предприятия обрабатывающего сектора увеличили объем отгрузки товаров собственного выпуска на 25,8 процента, - доложил губернатор.

На четырех территориях опережающего развития создано 314 рабочих мест, у резидентов свободного порта Владивосток - 1427. Неуклонно растет перевалка грузов в морских портах, преимущественно угля. В связи с этим Андрей Тарасенко отметил, что "здоровье жителей Приморья для нас приоритет, и мы будем предъявлять самые жесткие экологические требования к строящимся промышленным и портовым объектам".

В Приморье начинается возведение терминалов "Суходол", "Зарубино", "Порт "Вера". На судостроительном комплексе "Звезда" пилотный заказ выполнят в 2019 году. В крае появятся нефтеперерабатывающее и нефтехимическое производства. Для повышения эффективности лесной отрасли планируется открыть лесную биржу. В процессе создания предприятия по сборке грузовых автомобилей и комбайнов, техники для коммунальных и дорожных служб, центр по утилизации автомобилей, производство кормовых белков для нужд агропрома края и на экспорт.

- В целом более 200 проектов. Появятся свыше 63 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. В результате через пять-шесть лет мы получим совершенно иное качество экономики и социальной сферы в крае, - считает Андрей Тарасенко.

Во главе угла - качество жизни

Рабочий день главы Приморья, по его же признанию, начинается в шесть часов утра с просмотра электронных обращений приморцев и ответов на них. Немалую долю в почте занимают социальные вопросы, особенно касающиеся здравоохранения. Несмотря на ряд проблем в отрасли в 2017 году в Приморье удалось добиться снижения младенческой и детской смертности, летальности от болезней органов дыхания и туберкулеза, от злокачественных новообразований. В рамках мероприятий по снижению смертности по основным классам причин удалось сохранить дополнительно 439 жизней. 240 пациентам оказала помощь санитарная авиация.

- Мы возобновили строительство онкодиспансера после четырехлетней "заморозки". Достигли договоренности с инвесторами о создании центра ядерной и протонной медицины на острове Русский. До конца года медицинский центр ДВФУ будет оснащен скоростным ПЭТ/КТ-сканером и циклотроном с радиохимической лабораторией, - уверен врио губернатора.

В 2017 году все бригады скорой медпомощи и 355 фельдшерских пунктов (ФАП) были оснащены оборудованием ТелеЭКГ. В 2018 году запланирована установка 20 ФАПов в отдаленных районах.

"Через пять-шесть лет Приморье получит совершенно иное качество экономики и социальной сферы"

В крае решена проблема доступности дошкольного образования. А вот школы не все соответствуют современным требованиям. В 2018 году предусмотрено более 500 миллионов рублей на строительство новых и реконструкцию уже существующих учреждений образования, в частности, для организации учебы в одну смену.

В Приморье собираются открыть отделение "Сириуса" - образовательного центра для выявления талантливых ребят, помощи им в интеллектуальном росте, раскрытии творческих, умственных, физических способностей. Появится детский технопарк "Кванториум".

- Все наши программы и проекты должны работать на повышение качества жизни людей. Рассчитываем, что к 2020 году в крае среднедушевые денежные доходы населения составят более 41,5 тысячи рублей, а количество людей с доходами ниже величины прожиточного минимума не превысит 11,5 процента. Чтобы прекратить отток населения из края, нужно действовать по всем направлениям: расширять комплекс региональных мер по поддержке семей с детьми, решать проблему доступного жилья для молодых специалистов, создавать комфортные условия жизни, - считает Андрей Тарасенко.

Глава региона о том, что не вошло в отчет

О предложении перераспределить полномочия между департаментом земельных и имущественных и муниципалитетами:

"Муниципалитеты не могут распоряжаться земельными участками, потому что полномочия по градостроительству у них забрали при принятии закона об агломерации. Было время, когда такая централизация требовалась. Думаю, мы вернем эти полномочия местным властям".

О долгострое - пятизвездочных гостиницах во Владивостоке:

"Обещание не тратить на них бюджетные деньги выполнено, однако проблема остается. Отели начали строить без проектной документации. Американцы, китайцы, японцы готовы их купить. Но мы даже соглашение не могли об этом заключить из-за отсутствия бумаг. Дней через десять мы получим их из экспертизы. И начнем действовать".

О газификации Приморья:

"Решены принципиальные вопросы с "Газпромом" о создании газовой генерации в Приморье. Сначала переведем на газ котельные в тех муниципалитетах, которые расположены вдоль трассы магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Будем строить 12,2 километра газопроводов-отводов, 33,6 километра внутрипоселковых и 90,7 километра межпоселковых газопроводов. Газ получат ТОРы и тепличные хозяйства".

О законе "О детях войны":

"Мой отец - ребенок войны. Отношение к принятию краевого закона у меня положительное, но нужно понять, что мы можем предложить этим людям? Какую помощь? Я готов к обсуждению".

Прямая речь

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Федор Новиков, заместитель председателя Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и аквакультуре:

- Мне приятно, что новая администрация Приморья уделяет внимание рыбной отрасли, прежняя рыбаков не замечала. Растут отчисления отрасли в бюджет и зарплата рыбаков. Появился Морской совет, с которым мы активно сотрудничаем. Созданы десять дорожных карт для решения насущных задач Приморья. Глава региона многое успел сделать. Нравится его стремление лично вникнуть в проблемы. Приморцы должны жить лучше. Для этого нужно прежде всего развивать экономику, на что и направлены главные усилия администрации края.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Наталья Новикова, директор Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

- В администрации края все стало структурировано. Четко выделены те отрасли хозяйства, решение проблем в которых первостепенно. Из послания видно, что и развитие социальной сферы не забыто. Мне нравится, что глава региона не уходит от жестких вопросов и готов их обсуждать.