Новости

Порошенко назвал самую большую угрозу для Украины 19:46
Вышел русский трейлер музыкальной драмы с Леди Гагой "Звезда родилась" 19:40
Стала известна причина смерти актера из "Любви и голубей" Игоря Ляха 19:32
Роскомнадзор поддержал взаимодействие правообладателей и агрегаторов 19:23
Жильцов дома в Кемерове эвакуировали из-за появления трещин 19:21
Володин: Парламентарии должны брать пример с Путина и Меркель 19:16
Опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018 19:00
Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах в день старта ЧМ 18:56
Видео: Как на МКС будут уничтожать космический мусор лазером 18:55
Пушков: G7 утратила прежний шарм для России 18:50
В Пятигорске назван срок рекультивации свалки после жалобы президенту 18:50
Сборная Аргентины привезла на базу в Бронницы 3 тонны продуктов 18:44
Избраны непостоянные члены СБ ООН на 2019-20 годы 18:42
На МКС встретили новый экипаж в гавайских рубашках 18:41
Глава МЧС отменил запрет проверок малого и среднего бизнес 18:40
Двое россиян погибли на отдыхе Турции 18:35
Королеве Великобритании удалили катаракту 18:30
Юнкер: Лидеры G7 намерены поддерживать отношения с РФ 18:30
Италия может наложить вето на продление антироссийских санкций 18:30
Турция резко сократила поставки яблок в Россию 18:20
"Игра началась!": братья Холмс внезапно вернулись 18:17
Минобороны прокомментировало "перехват" нашего корабля украинским Ан-26 18:06
Власти Москвы напомнили о реальном наказании за ложные звонки с угрозами 18:06
Руководители штабов России и США обсудили ситуацию в Сирии 18:05
Россия и Китай договорились о международном автомобильном сообщении 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 18:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Деньги получит в июне

Прозвучавший на "Прямой линии" вопрос о понижении зарплаты в якутском колледже снят
Текст: Владимир Таюрский ("Российская газета", Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7588 (125)
Власти Якутии оперативно разобрались в ситуации, из-за которой в ходе "Прямой линии" Владимиру Путину был задан вопрос о повышенной, а потом вернувшейся к прежнему уровню зарплате в одном из профессиональных учебных заведений республики.

Преподаватель Якутского финансово-экономического колледжа Михаил Ваганов рассказал главе государства, что его заработная плата в начале этого года повысилась до 60 тысяч рублей, однако с апреля вновь уменьшилась. "Временный или постоянный характер носило повышение зарплаты учителей?" - поинтересовался он.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
О чем россияне спросили президента во время "Прямой линии"

Как известно, Владимир Путин подчеркнул, что достигнутые показатели по уровню заработной платы должны быть не только сохранены, но и приумножены. Он поручил временно исполняющему обязанности главы Якутии Айсену Николаеву разобраться в ситуации.

При проверке выяснилось, что в конце декабря 2017 года в Финансово-экономическом колледже был принят новый коллективный договор, в котором изменили систему премирования. Стимулирующие выплаты, которые раньше люди получали ежемесячно, стали выплачиваться ежеквартально. Изменения вступили в силу со второго квартала, но не были доведены до всего преподавательского состава. В числе неосведомленных оказался и Ваганов.

- Если в первом квартале у него каждый месяц была достаточно высокая заработная плата, то в апреле и мае она действительно оказалась меньше, так как все стимулирующие выплаты перенесены на конец второго квартала. По итогам июня педагог получит зарплату и вместе с ней премиальные за три месяца, - сообщил Айсен Николаев.

Тем не менее и.о. главы республики не считает вопрос закрытым.

Стимулирующие выплаты, которые раньше люди получали ежемесячно, стали выплачиваться ежеквартально

- То, что Михаил поднял его, - очень хорошо. После прямого эфира мне в соцсетях написало очень много людей, у которых либо аналогичная проблема, либо есть вопросы по перерасчету заработной платы. Значит, существует системная проблема, и мы должны ее решить, - сказал он.

Главное сегодня

Путин дал поручения по детскому отдыху и цифровизации
Глава МЧС отменил запрет проверок малого и среднего бизнес
Умер сыгравший Лёньку в фильме "Любовь и голуби" актер Игорь Лях
Минобороны прокомментировало "перехват" нашего корабля украинским Ан-26
Опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018