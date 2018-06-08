Власти Якутии оперативно разобрались в ситуации, из-за которой в ходе "Прямой линии" Владимиру Путину был задан вопрос о повышенной, а потом вернувшейся к прежнему уровню зарплате в одном из профессиональных учебных заведений республики.

Преподаватель Якутского финансово-экономического колледжа Михаил Ваганов рассказал главе государства, что его заработная плата в начале этого года повысилась до 60 тысяч рублей, однако с апреля вновь уменьшилась. "Временный или постоянный характер носило повышение зарплаты учителей?" - поинтересовался он.

Как известно, Владимир Путин подчеркнул, что достигнутые показатели по уровню заработной платы должны быть не только сохранены, но и приумножены. Он поручил временно исполняющему обязанности главы Якутии Айсену Николаеву разобраться в ситуации.

При проверке выяснилось, что в конце декабря 2017 года в Финансово-экономическом колледже был принят новый коллективный договор, в котором изменили систему премирования. Стимулирующие выплаты, которые раньше люди получали ежемесячно, стали выплачиваться ежеквартально. Изменения вступили в силу со второго квартала, но не были доведены до всего преподавательского состава. В числе неосведомленных оказался и Ваганов.

- Если в первом квартале у него каждый месяц была достаточно высокая заработная плата, то в апреле и мае она действительно оказалась меньше, так как все стимулирующие выплаты перенесены на конец второго квартала. По итогам июня педагог получит зарплату и вместе с ней премиальные за три месяца, - сообщил Айсен Николаев.

Тем не менее и.о. главы республики не считает вопрос закрытым.

Стимулирующие выплаты, которые раньше люди получали ежемесячно, стали выплачиваться ежеквартально

- То, что Михаил поднял его, - очень хорошо. После прямого эфира мне в соцсетях написало очень много людей, у которых либо аналогичная проблема, либо есть вопросы по перерасчету заработной платы. Значит, существует системная проблема, и мы должны ее решить, - сказал он.