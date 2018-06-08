Жителя Якутска за одно утро дважды избили и обстреляли

В Якутске мужчина дважды подвергся нападению группы неизвестных, в результате чего получил серьезную травму головы, а затем и ранение из травматического оружия. Оба ЧП произошли с ним в одно утро.

Первое нападение случилось после конфликта местного жителя с посетителями одного из развлекательных центров города.

В результате мужчине наложили 16 швов на рану головы, передают "Вести".

Однако в травмпункте на жителя Якутска вновь напали - на этот раз с оружием. В итоге мужчина остался без пальца.

Что стало причиной конфликта, выясняется.