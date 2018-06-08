Значимость адвокатуры очень высока в условиях динамичного развитии современного общества, экономики и права, в последние годы количество обращений за юридической помощью возросли в разы. Именно поэтому нужны высококвалифицированные специалисты в области права, которые способны профессионально отстаивать интересы и защищать права граждан. Какие новшества появляются в деятельности Адвокатской палаты Республики Башкортостан, рассказал ее президент Булат Юмадилов.

Булат Гумерович, далеко не каждый человек понимает суть работы как адвоката, так и палаты в целом. Расскажите, что такое Адвокатская палата Башкортостана и кто ее члены?



Булат Юмадилов: Адвокатура - это важнейший институт правовой системы и гражданского общества, выступающий гарантом прав людей и организаций. Ежегодно "выдыхают с облегчением" тысячи людей нашей республики после решения их проблем, благодаря помощи адвокатов, в том числе после прекращения необоснованного уголовного преследования, а также после вынесения оправдательного приговора. В свою очередь, Адвокатская палата Республики Башкортостан обеспечивает и контролирует высокий уровень профессионализма адвокатов.

Основная миссия Адвокатской палаты - обеспечение оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступность для населения на всей территории республики, а также организация юридической помощи, оказываемой гражданам России бесплатно. Кроме того, Палата представляет и защищает интересы адвокатов в органах государственной власти, контролирует профессиональную подготовку лиц, допускаемых к адвокатской деятельности, принимает экзамены у претендентов на получение статуса защитника, контролирует, чтобы коллеги неукоснительно соблюдали кодекс профессиональной этики.

Правовая грамотность населения пока, к сожалению, не на высоте. И потому многие не видят особой разницы между адвокатами и юристами. Что же отличает их друг от друга?



Булат Юмадилов: В соответствии с действующим законодательством именно адвокат осуществляет квалифицированную юридическую помощь на профессиональной основе. К примеру, только адвокат имеет право представлять интересы человека в уголовном судопроизводстве.

Как правило, наиболее квалифицированные юристы стараются получить статус адвоката, поскольку он является определенным гарантом доверия и профессионализма.

И как это сделать человеку с юридическим дипломом?



Булат Юмадилов: Прежде всего нужно иметь высшее юридическое образование, стаж работы по специальности не менее двух лет. Только тогда человек может сдать квалификационный экзамен, в ходе которого проверяют его знания во всех отраслях права. Надо сказать, что это достаточно серьезное испытание, состоящее из компьютерного тестирования и устного собеседования по экзаменационным билетам. В состав квалификационной комиссии, принимающей экзамен, помимо членов Адвокатской палаты республики, входят представители Государственного Собрания - Курултая РБ, специалисты Управления Министерства юстиции РФ по региону, судьи Арбитражного и Верховного судов Башкортостана.

Может ли обычный человек каким-либо образом проверить, имеет ли представившийся адвокатом юрист соответствующий статус?



Булат Юмадилов: Сделать это можно и необходимо, так как очень часто в последнее время некоторые юристы, представившись адвокатами, пользуясь авторитетом адвокатуры, осуществляют деятельность по доверенности, тем самым вводя вас в заблуждение. Проверить это достаточно просто: нужно лишь зайти на сайт Управления Министерства юстиции РФ по РБ, в раздел "Реестр адвокатов". Аналогичная информация размещена на официальном портале Адвокатской палаты Республики Башкортостан. В тех случаях, когда интернета под рукой нет, можно попросить адвоката предъявить соответствующее удостоверение.

Можно ли аналогичным способом уточнить квалификацию юристов, не являющихся адвокатами?



Булат Юмадилов: К сожалению, нет. Следует отметить, что иногда в Адвокатскую палату поступают жалобы граждан по факту обращений к частнопрактикующим юристам. В частности, люди высказывают недовольство, что не получили необходимой квалифицированной юридической помощи. Мы разъясняем, что данные юристы не имеют статуса адвоката, и палата, к сожалению, не может на них повлиять. Введение адвокатской монополии поможет устранить эту проблему.

Кстати, а кто и как контролирует деятельность адвокатов? Это тоже прерогатива Адвокатской палаты?



Булат Юмадилов: За деятельностью адвокатов и качеством оказываемой ими квалифицированной юридической помощи ведется постоянный контроль, как со стороны самой палаты, так и со стороны Управления Министерства юстиции РФ по Республике Башкортостан. В случае выявления нарушений закона защитником он привлекается к дисциплинарной ответственности. К сожалению, бывают случаи, когда адвокаты, лишенные статуса за грубые нарушения норм профессиональной этики, даже при наличии вступивших в законную силу судебных решений, выставляют себя жертвой. Убеждают общественность в неправоте решения о прекращении их статуса, вводя в заблуждение путем публикаций в социальных сетях недостоверных сведений, порочащих все адвокатское сообщество в целом, что недопустимо.

В последнее время все чаще звучит идея ввести адвокатскую монополию. Что это за новый термин, о чем идет речь?



Булат Юмадилов: Необходимость проведения реформы назрела действительно давно, введение проекта Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи я полностью поддерживаю. Честно сказать, мне не совсем нравится слово "монополия", так как этот термин получил широкое распространение в обществе. Давайте раскроем, что такое монополия. Под термином "юридическая монополия" понимается возложение обязанности по осуществлению защиты прав граждан и организаций на профессиональной основе исключительно на адвокатов. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, взяв за основу свое образование, пройдя через профессиональный "фильтр". Об адвокатской монополии активно заговорили осенью прошлого года, после того как Минюст подготовил проект Концепции.

В частности, документ предусматривает, что с 1 января 2023 года оказанием юридической помощи, в том числе осуществлением представительства в суде, на возмездной основе смогут заниматься только адвокаты.

Отдельно прописано, что принятие Концепции вызвано необходимостью повышения качества предоставления квалифицированной юридической помощи и надлежащего обеспечения конституционного права граждан на получение такой помощи.

Это предполагается сделать, устранив разделение рынка профессиональной юридической помощи в нашей стране, которое привело к тому, что правом предоставления юридических услуг обладает

неограниченный круг лиц. При этом к одной части (к ней относятся и адвокаты) применяется ряд специальных требований, а другие юристы, не имеющие статуса адвоката, находятся в условиях минимального правового регулирования.

Как указывается в Концепции, при выработке возможных вариантов упорядочения системы оказания профессиональной юридической помощи рассматривались два основных подхода: введение института саморегулирования той части рынка, для которой правила предоставления юридических услуг не установлены, или объединение всех участников рынка на основе модернизированной адвокатуры.

В адвокатском сообществе убеждены: первый вариант для достижения целей Концепции является преждевременным. Это приведет к таким негативным последствиям, как создание двойных профессиональных и этических стандартов однородной по своему содержанию деятельности, неэффективное исполнение своих функций саморегулируемыми организациями и, как следствие, допуск на рынок участников, только формально отвечающих установленным требованиям.

Надо отметить, что в Концепции указано, что на сегодняшний день только адвокатская деятельность обладает установленными Законом об адвокатуре и Кодексом едиными требованиями к претендентам на допуск к оказанию квалифицированной юридической помощи, нормами и этическими правилами осуществления такой деятельности, механизмами дисциплинарной ответственности.

Естественно, процесс реформации будет постепенным: сначала нужно подготовить необходимую нормативно-правовую базу и лишь потом ввести упрощенный порядок перехода частнопрактикующих юристов в адвокатуру. Всю процедуру планируется завершить к 2023 году.

ЦИФРА

1741 адвокатов состоит в Адвокатской палате РБ.



КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Раз уж мы заговорили о нормотворчестве, расскажите подробнее о вашей деятельности в качестве депутата Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан.



Булат Юмадилов: У меня большой практический опыт в адвокатской деятельности, в связи с чем очень хорошо знаком с проблемами законодательства. Поэтому при обсуждении законопроектов я всегда исхожу из того, что каждая проблема, которую регулирует тот или иной закон, представляет собой нерешенные вопросы человеческих судеб. В этом смысле мне гораздо легче реагировать на запросы общества, так как правозащитная работа дает возможность принимать взвешенные решения при осуществлении деятельности законотворческой. Более того, надо отметить возросшую в последнее время активность представителей адвокатского сообщества в общественно-политической жизни нашего государства, что дает обоснованные надежды на развитие положительной динамики в деле защиты законных прав и интересов граждан.

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