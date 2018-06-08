Члены конкурсной комиссии не пришли на выборы главы Ижевска

В Ижевске перенесли конкурс на должность главы города, который должен был пройти сегодня.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, заседание не состоялось из-за того, что четыре из 12 членов комиссии не смогли прийти на мероприятие "по разным причинам". При этом для кворума необходимо девять человек.

- Сроки проведения новой комиссии, согласно законодательству, установит городская дума Ижевска. Возможно, конкурс состоится через месяц, потому как у некоторых членов комиссии могут быть отпуска или иные причины. Кроме того, у кандидатов появится больше времени для тщательной подготовки, - пояснили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Сейчас обязанности градоначальника исполняет Сергей Задорожный. Всего в конкурсе на главу Ижевска примут участие 13 человек. В их числе председатель гордумы Олег Гарин, бывший депутат госсовета Удмуртии Владимир Чепкасов и предприниматель из команды губернатора Константин Сунцов.

Напомним, экс-глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку 3 мая этого года, написав заявление по собственному желанию. До этого губернатор Удмуртии не раз публично высказывал недовольство его работой.