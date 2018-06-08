Глухие старшеклассники и без пяти минут выпускники детдомов получили дипломы и швейные машины, освоив в Нижегородском индустриальном училище профессию портного в рамках программы "Социальная реабилитация выпускников детских домов" Российского детского фонда (РДФ).

Трудности перевода не помешали

Впервые за пять лет в этой программе приняли участие глухие ребята.

Девятиклассник школы-интерната для глухих детей Нижнего Новгорода Николай Воронин - единственный юноша из неслышащих учеников-портных. Его первой работой стала рубашка, которую он собственноручно сшил за восемь трехчасовых занятий и пришел в ней на торжественное мероприятие.

- Коля очень активный, - рассказывает завуч Нижегородской школы-интерната для глухих детей Светлана Кулагина. - Он очень любит деятельность с художественной направленностью, способен к творчеству, поэтому и выбрал занятие по душе. Но пока не решил, какую профессию выбрать и кем стать в будущем. Глухим детям особенно трудно выбрать свой жизненный путь.

Педагоги Нижегородского индустриального училища тоже впервые столкнулись с обучением неслышащих детей, во время которого не обошлось без трудностей перевода.

- Глухие ребята постигают профессию с большим желанием, аккуратно выполняют задания, стараются, чтобы все получалось, - говорит мастер производственного обучения Елена Созинова. - Но некоторые термины для глухих детей не мог перевести даже сурдопереводчик. Например, такие как "шлица" или "волан". Так что приходилось распечатывать слова крупными буквами и прикреплять таблички рядом с изделиями.

Выпускники программы уже открыли свое дело

Нина Дернова, председатель Нижегородского областного отделения РДФ, считает, что именно благодаря программе "Социальная реабилитация выпускников детских домов", финансирующейся на спонсорские средства, у нижегородских детей есть возможность освоить новые практические навыки, а также продолжить обучение тем, кто выбрал себе профессию.

- За пять лет несколько человек уже открыли свое дело, - говорит она. - Многих пригласили работать мастерами в ателье. Такая профессия всегда пригодится, особенно девушкам. Это возможность сшить новую вещь для себя, а также на заказ.

Теперь возможность освоить ремесло портного появилась и у неслышащих детей.

Впрочем, не только специальные программы способны помочь глухим адаптироваться в обществе. Порой просто толерантное отношение, человеческое участие и понимание могут дать почувствовать людям с теми или иными ограничениями буквально крылья за спиной.

Собираются сыграть свадьбу

Нижегородка Дарья Маракова впервые увидела своего будущего мужа Евгения Вотчинова четыре года назад. Они быстро нашли общий язык и начали общаться даже несмотря на то, что Женя глухой с детства. В августе пара собирается сыграть свадьбу.

- Мы познакомились в селе Спасском, откуда оба родом, - рассказывает Дарья. - Женя обратил на меня внимание на выпускном, где я была в красивом красном платье. Мне он тоже понравился, мы несколько раз случайно виделись... Потом он нашел меня в соцсети, и мы стали переписываться.

Как-то Даша и Женя опять-таки случайно встретились в кафе, после которого девушка попросила парня подвезти ее до дома.

- Но сначала я сама села за руль. Когда неожиданно резко затормозила, он немного ударился головой. Видимо, тогда и зародилась любовь, - шутит Дарья. - А когда Женя довез меня до дома, то поцеловал в щеку.

Выучили жестовый язык

На следующий день они увиделись снова. Так и стали встречаться. Чтобы лучше понимать друг друга, Дарья буквально за месяц выучила азбуку для глухих. Теперь и сама учит Женю некоторым новым жестам или работает над его "произношением". Даша - филолог. Ее курсовые работы как раз посвящены жестовому языку как знаковой системе.

Будущие супруги уже обзавелись собственной квартирой. Фото: Юрий Кудряшов/РГ

Кстати, никто из близкого окружения Дарьи Мараковой не был против ее выбора.

- Все отнеслись с пониманием. Он же глухой, а не тупой, - говорит девушка. - Родители всегда меня поддерживали. В моей семье ко всем относятся по-доброму. Женя вырос в такой же семье. Как-то моя мама спросила меня, уверена ли я в своем выборе, все-таки это особенный человек, беру ли я на себя ответственность? Бывает, что и слышащие люди живут долгие годы вместе и не понимают друг друга.

Когда Даша шла знакомиться с родителями Жени, то очень сильно переживала. Накануне пять часов пекла торт "Прага".

- Тетя Вера, мама Жени, спросила меня: "Ты готова к серьезным отношениям, не боишься, что у вас родятся глухие дети?" Я ответила: "Я люблю Женю, хотя он глухой. Почему я не буду любить нашего ребенка?" - вспоминает Дарья. - Конечно, я не хочу, чтобы у детей были проблемы со здоровьем, но в любом случае мы их будем любить.

Когда Женя шел знакомиться с Дашиными родителями, то переживал еще больше, думал, что они, наверное, будут против такого выбора дочери.

- Мне мама сказала, что это мое дело и моя жизнь, - продолжает девушка. - Теперь они очень дружат, мама даже специально выучила азбуку для глухих, чтобы больше общаться с Женей и лучше понимать будущего зятя.

Встал на колено и на пальцах сделал предложение

Дарья с упоением рассказывает о Жене, у нее просто горят глаза, когда она смотрит на своего жениха.

- У него золотые руки! - считает невеста. - Он работает сварщиком, такие красивые работы из металла получаются! Женя сам выложил плиткой ванную комнату и установил кухонный гарнитур. И по дому помогает, может спокойно вымыть посуду или пол. Раньше он занимался боксом. Когда учился в школе, играл в футбол в команде глухих. Его даже приглашали нападающим в российскую сборную, но из-за травмы планы сорвались. А еще он красиво рисует и любит смотреть спортивные телеперадачи.

Женя сделал предложение Дарье полгода назад, когда стал доверять своей второй половине. Это произошло на свадьбе их друзей: при всех гостях встал на колено и произнес на пальцах заветные слова. Чтобы выбрать обручальное кольцо нужного размера, дожидался, пока любимая уснет, и примерял ее перстенек с безымянного пальца на свой мизинец.

- Конечно, много кто так делал, но для меня это самый счастливый и необычный момент в жизни, - улыбается Дарья. - Потом мне Женя признался, что сам чуть не заплакал. Я тогда еле доехала до дома. Постоянно смотрела на кольцо и размышляла о совместном будущем.

По словам Даши, она еще не определилась, сколько детей хотела бы воспитывать. А Женя мечтает о троих, и пол ребенка ему не важен - как бог пошлет.

- После предложения я почувствовала себя еще счастливее, любовь стала ощущаться сильнее, - отмечает Дарья. - Он стал больше заботиться обо мне. А когда мы подавали заявление и в загсе спросили, буду ли брать фамилию будущего мужа, я сразу согласилась и ощутила необыкновенный трепет. Хотя мне нравится и моя фамилия, особенно после того, как преподаватель объяснил, что "мараковать" - это значит "думать, размышлять, быть сведущим в каком-то деле".