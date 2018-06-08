Состязания самых прогрессивных и амбициозных молодых профессионалов нефтетранспортной отрасли прошли в Казани, и молодые специалисты АО «Транснефть — Урал» завоевали очередные победы.

Первого места была удостоена работа инженера-энергетика ЛПДС "Субханкулово-ПП" Егора Михайлова (Туймазинское нефтепроводное управление) "Альтернативные источники питания телеметрии в системе дренажной защиты". Второе место - у мастера ремонтного участка ЦРС Рината Набиева (Арланское нефтепроводное управление) с работой "Модернизация маслосистемы нефтенасосной станции №2 ЛПДС "Калтасы"

Разработки молодых специалистов признали лучшими самые авторитетные эксперты отрасли, вошедшие в состав жюри XIV (II международной) научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций - членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

Победа сотрудников АО "Транснефть - Урал", действительно, очередная. Ведь и Егор, и Ринат еще на втором туре конференции, которая прошла весной этого года в Уфе, уже доказали: их идеи имеют право быть реализованными.

В Уфе оба доклада прозвучали в секции "Механоэнергетическое оборудование, защита от коррозии". Коррозия - один из наиболее серьезных факторов, негативно влияющий на состояние оборудования. И проблема защиты от нее не теряет актуальности никогда. К сожалению, одного-единственного или универсального метода, который раз и навсегда снял бы проблему, не существует. Оборудование, применяемое при перекачке и транспортировке нефти и нефтепродуктов, разное, работает в неодинаковых условиях. Поэтому в каждой ситуации требуется найти конкретное решение, учитывающее все обстоятельства. Взять, к примеру, функционирование станций дренажной защиты. Они нужны для того, чтобы обезопасить трубопроводы от блуждающих токов, которые вызывают самый опасный вид коррозии - электромеханическую.

Эти установки в свою очередь требуется обслуживать, контролировать параметры работы оборудования, производить его настройку. Все это не так-то просто, поскольку многие установки расположены в отдаленных местах, в десятках и сотнях километров от ближайших нефтеперекачивающих станций.

Разработки молодых специалистов признали лучшими самые авторитетные эксперты отрасли, вошедшие в состав жюри XIV (II международной) научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть"

По существующей схеме работы необходимо еженедельно выезжать на каждую установку, в составе которых функционируют станции дренажной защиты, и снимать параметры. Но как проконтролировать систему в остальное время, между осмотрами? Оптимальный способ как раз и нашел победитель - инженер-энергетик ЛПДС "Субханкулово-ПП" Туймазинского нефтепроводного управления Егор Михайлов. Он предложил оснастить каждую установку дренажной защиты несложным комплектом оборудования, которое постоянно контролирует работу станции и в режиме реального времени отправляет показатели по GSM-каналу на рабочее место

Примечательно, что модернизация системы не потребовала изменения ее конструктивных особенностей. Суть заключается в установке двух небольших блоков, солнечной панели и GSM-антенны для передачи данных в действующую установку. Система работает автономно.

- Энергию для работы оборудования мы получаем от блуждающих токов, "снятых" с самого трубопровода, а дополнительным источником питания является солнечная панель, - поясняет Егор Михайлов.

По словам автора, эта идея возникла у него давно, но окончательно оформилась при поддержке научного руководителя - начальника службы электрохимзащиты аппарата управления АО "Транснефть - Урал" Владислава Даутова. К реализации приступили сразу после апробации.

Модернизация прошла уже на 77 установках дренажной защиты. Обходится она недорого, а экономию дает значительную. Теперь не нужно еженедельно ездить на каждую станцию, а значит, сокращаются расходы рабочего времени и горючего, снижаются пробег техники и трудозатраты на обслуживание. Использование блуждающих токов и энергии солнца избавляет от необходимости строить десятки километров высоковольтных линий электропередачи. Но самое главное, ради чего все было сделано - внедрение дистанционного контроля средств электрохимической защиты, то есть станций дренажной защиты, позволяет оперативно выявлять и устранять отказы установок, тем самым значительно повысить степень защиты от коррозии трубопроводов и продуктопроводов.

Система успешно работает на объектах общества и показывает отличные результаты. Экономисты подсчитали, что срок окупаемости проекта составит менее трех лет, а чистый дисконтированный доход с нарастающим итогом на пятый год эксплуатации достигнет 15 миллионов рублей, что является хорошим показателем для внедрения разработки в производство.

Второе место на конференции в Казани занял мастер ремонтного участка Центральной ремонтной службы Арланского нефтепроводного управления Ринат Набиев. Его доклад о том, как усовершенствовать маслосистему нефтенасосной станции, чтобы она служила надежно и безотказно, вызвал большой интерес.

- Самое важное оборудование на нефтеперекачивающей станции - это насосы, - объяснил Ринат. - Работают они круглосуточно, перекачивая до 10 тысяч кубометров нефти в час. Понятно, насколько важна бесперебойная подача масла в подшипники насоса и электродвигателя. Но существующая система иногда дает сбой: происходит затопление маслоприямка, и работа станции вынужденно останавливается. Я предложил способ модернизации маслосистемы насосной станции, который позволит сделать ее проще, надежнее и эффективнее.

Кстати



Это уже третья подряд победа молодых специалистов АО "Транснефть - Урал" в научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть". В 2014 году первое место на ней занял ведущий инженер по сварке Алексей Скорняков, в 2016 году - ведущий инженер-энергетик Венер Шайдуллин.

В тему

Ежегодный конкурс работ в рамках Научно-технической конференции молодежи проводится в целях развития творческой инициативы и поощрения молодых специалистов, работающих в организациях системы "Транснефть" (ОСТ). В конкурсе участвуют ученые и специалисты ПАО "Транснефть" и ОСТ в возрасте до тридцати лет, творческие коллективы с численностью участников до трех человек.

Цифра

15 миллионов рублей составит экономический эффект от внедрения ноу-хау Егора Михайлова.