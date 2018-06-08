На реке Уфы произошла утечка нефтепродуктов

В Уфе на реке Белой в районе улицы Деревенская переправа произошел разлив нефтепродуктов.

По информации городской Службы спасения, виновником экологического бедствия стал местный предприниматель. Он выкупил несколько старых теплоходов и решил распилить их на металлолом. В одном из суден оказались остатки нефтепродуктов, которые попали в воду.

Еще до приезда спасателей, предприниматель сам установил первую линию боновых заграждений. Вторую линию установили специалисты. Дальнейшего распространения в реку Белую не допущено. Угрозы населению, водозаборам города нет. Проводятся работы по сбору нефтепродукта.