Нейросеть пермских ученых предсказала результаты ЧМ-2018

По предсказанию нейросети, которую изобрели в Пермском классическом университете, победителем чемпионата мира по футболу этим летом станет сборная Германии, а российские футболисты не выйдут из группы.

Как пояснили в пресс-службе ПГНИУ, нейросеть пермских физиков оперирует большим объемом данных. В частности, это собранная за несколько лет информация о состоянии игровых полей, физической форме игроков, травмах, удалениях и даже погоде в день матча. Точность прогноза нейросети подверглась испытанию на тестовом множестве и составила более 80 процентов.

В результате анализа нейросеть вычислила, что по совокупности параметров в чемпионате мира по футболу первую тройку образуют сборные Германии, Бразилии и Аргентины соответственно. Сборной России нейронная сеть присвоила 27 место из 32 возможных, а это значит, что искусственный интеллект не рассчитывает на выход нашей сборной даже из группы.