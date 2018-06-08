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08.06.2018 11:05
Рубрика: Спорт

Нейросеть пермских ученых предсказала результаты ЧМ-2018

Текст: Алексей Трапезников

По предсказанию нейросети, которую изобрели в Пермском классическом университете, победителем чемпионата мира по футболу этим летом станет сборная Германии, а российские футболисты не выйдут из группы.

Фото: hmladan/instagram.com
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Как пояснили в пресс-службе ПГНИУ,  нейросеть пермских физиков оперирует большим объемом данных. В частности, это собранная за несколько лет информация о состоянии игровых полей, физической форме игроков, травмах, удалениях и даже погоде в день матча. Точность прогноза нейросети подверглась испытанию на тестовом множестве и составила более 80 процентов.

В результате анализа нейросеть вычислила, что по совокупности параметров в чемпионате мира по футболу первую тройку образуют сборные Германии, Бразилии и Аргентины соответственно. Сборной России нейронная сеть присвоила 27 место из 32 возможных, а это значит, что искусственный интеллект не рассчитывает на выход нашей сборной даже из группы.

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