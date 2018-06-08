Созданный всего семь с половиной лет назад в столице Мордовии Республиканский лицей для одаренных детей успел прогреметь на всю страну. Три года подряд он занимает почетное второе место в топ-500 лучших школ РФ. На долю его воспитанников приходится более 80 процентов всех дипломов, завоеванных регионом на Всероссийской олимпиаде школьников. Саранские лицеисты 20 раз становились победителями мировых предметных олимпиад и 47 раз брали "золото" на международных состязаниях "умников и умниц".

Класс с обсерваторией

Респектабельное здание за ажурным забором у парка в центре города напоминает дворец. Лицей для одаренных детей справил новоселье три года назад. Здесь все "самое-самое" - самый большой спортзал, самый современный интернат и даже настоящая обсерватория. Аккуратный газон во дворе зеленеет майской травой.

- Я считаю, что так должна быть оснащена каждая школа. А вообще у нас все обычно. Зимой никогда не вызываем трактор для очистки территории: мы, мужчины-педагоги, берем лопаты и выходим вместе с ребятами, - сразу отметает все вопросы по поводу "элитарности" директор учебного заведения Евгений Вдовин и спохватывается: - Впрочем, об этом можно не писать - закон об образовании запрещает заставлять детей работать... Но все - исключительно добровольно и с согласия родителей!

Сегодня уже трудно поверить в то, что вначале саранская "школа вундеркиндов" ютилась в здании бывшего ПТУ на окраине. Тогда, в 2010-м, слова научного руководителя центра Дмитрия Подлесного о том, что скоро на мировых предметных олимпиадах школьники из мордовской глубинки "подвинут" зарубежных соперников, многие воспринимали с улыбкой. Но уже в 2013-м по качеству образования и числу завоеванных воспитанниками медалей учебный центр оказался в десятке лучших российских школ и с тех пор не покидает ее.

- Сейчас мы уступаем только Президентскому физико-математическому лицею Санкт-Петербурга. Но там обучаются более 800 человек, а у нас - менее 350. Детей они набирают с пятого класса, а мы - только с седьмого. А ведь чем раньше начать работать с ребенком - тем лучше. Поэтому нам приходится догонять в усиленном темпе. Пока получается, - говорит Евгений Вдовин. - А вообще, конечно, все дети от природы одарены. Но для того чтобы эти задатки раскрыть, нужны три составляющие. Это комфортная учебная среда, квалифицированные педагоги, но 75 процентов успеха определяется тем, насколько самодисциплинирован и трудолюбив сам ученик. У нас были прецеденты, когда дети приходили к нам, быстро схватывали материал, опережали сверстников, но потом расслаблялись. А те, кто работал, в итоге догоняли и перегоняли их.

В мае был опубликован рейтинг регионов по итогам Всероссийской олимпиады: Москва - на первом месте, а Мордовия уже третий год подряд - на втором. При этом из 49 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, завоеванных республикой в этом году, 41 - достояние лицеистов.

Премии за победу

Сделать качественное образование доступным для достойных, обеспечить талантливым детям равные стартовые условия - такая цель ставилась при создании лицея. Кроме того, он должен был стать кузницей кадров для инновационной экономики, а потому здесь делают упор на естественные и точные науки - физику, математику, информатику, химию и биологию.

Настоящей звездой лицея стал саранский школьник Иван Утешев, завоевавший восемь медалей мировых олимпиад по физике и астрономии. Юный вундеркинд был награжден орденом Славы Мордовии. Ему предлагали продолжить учебу в одном из ведущих технических вузов Китая со стипендией в 50 тысяч долларов в год, но Иван отказался: он выбрал для себя Московский физико-технический институт. Обучаясь в столице, парень не теряет связи с лицеем - он помогает готовить новое поколение победителей. Одиннадцатиклассник Никита Романов, вернувшийся недавно из вьетнамского Ханоя с серебряной медалью Азиатской олимпиады по физике, своего еще совсем юного наставника уважительно именует по имени-отчеству.

- Иван Александрович много занимался со мной теорией - делился опытом, присылал свои работы. Он очень мне помог, - рассказал Никита.

По словам юноши, покинуть родной Нижний Тагил его заставило стремление к самостоятельности. Продолжить образование он планирует в том же вузе, где учится Иван Утешев.

А однокашник Никиты Тимур Маннанов приехал из Башкортостана.

- Год назад я был участником Всероссийской олимпиады по химии, проходившей в Саранске. Побывав в лицее, решил, что буду учиться здесь, - вспоминает он. - Тут очень сильные преподаватели. К тому же обучение бесплатное, да еще и получаем небольшие стипендии: "хорошисты" - 400 рублей, "отличники" - 800.

Весной Тимур стал победителем мировой Менделеевской олимпиады в Минске. Но медаль - это не только моральное удовлетворение. В Мордовии седьмой год действует грантовая система: учителя, подготовившие победителей и призеров предметных состязаний, получают ежемесячные надбавки к зарплате от пяти до 50 тысяч рублей на срок от одного до трех лет - в зависимости от уровня турниров. А школьникам выплачивают премии: так, призеру Всероссийской олимпиады полагается 30 000 рублей, победителю - 60 000. "Бронза" мировой олимпиады оценивается в 100 000 рублей, "серебро" - в 200 000, "золото" - в 300 000 рублей.

Все флаги - в гости

- Не многие школы страны могут похвастаться возможностью приглашать лучших педагогов и ученых страны с лекциями. Мы можем - республика оплачивает это, как и возможность отправлять детей на учебно-тренировочные сборы и в профильные лагеря, - говорит Евгений Вдовин. - Так, ведущие математики собираются в Кирове, лучшие информатики - в Санкт-Петербурге и Иннополисе под Казанью. Вместе с тем многие знают, что лучшие физики - это Мордовия, и приезжают к нам, что очень важно. Нельзя вариться в собственном соку.

День лицеистов расписан буквально по минутам. А с шести до девяти вечера - занятия в спортивных секциях. Кстати, по итогам спартакиады среди школ Саранска лицей стабильно в тройке лидеров.

- Как удается все успевать? Не знаю, но я занимаюсь еще и вокалом, окончила музыкальную школу, - улыбается девятиклассница Лиза Годунова. - В этом году в региональном этапе Всероссийской олимпиады я стала победителем по экономике и географии, призером по русскому, литературе, физике и математике... В нашем математическом классе всего пять девочек. Но с мальчиками вовсе не сложно. В лицее мы проводим друг с другом больше времени и общаемся, как родные.

В фойе лицея посетителей встречает ровный строй флагов - их здесь около 40: по числу субъектов, чьи представители обучались здесь. Самара, Челябинск, Москва, Одесса, Приморье, Севастополь, Крым... А в этом году добавился еще и государственный стяг Сирии.

Пока семиклассник из Сирии - единственный иностранец среди лицеистов. Но в приемной комиссии уже лежит заявление из Казахстана

Семиклассник Салех Аль-Хадж Аюб родом из охваченного пожаром войны Алеппо. Сейчас семья обосновалась в деревне Лобановка Ельниковского района Мордовии.

- Моя мама по происхождению русская - она из Марий Эл. Отец зарабатывает в Сети - занимается интернет-магазином. Часть родственников осталась в Сирии, другие разъехались по миру - в Германию, Турцию, - рассказывает мальчик. - В пятом классе я участвовал в олимпиаде по математике и стал первым по району. Тогда преподаватель по русскому языку рассказал мне о лицее. Я не очень надеялся, что поступлю, но все получилось! Привыкать пришлось недолго, я быстро сдружился с одноклассниками. В общежитии хорошие условия. Моя старшая сестра учится здесь, в Саранске - она студентка Мордовского университета.

Пока Салех - единственный иностранец среди лицеистов. Но в приемной комиссии уже лежит заявление из Казахстана.

- Сейчас семья ребенка оформляет миграционные документы, чтобы поступить к нам, - говорит Евгений Вдовин. - Кстати, это самое простое: в случае неудачи мы даем ребенку возможность исправить свои ошибки и испытать себя снова и снова. Многие уже на этом этапе понимают: забраться на вершину легко - труднее удержаться на ней...

Компетентно

Дмитрий Подлесный, научный руководитель Республиканского лицея для одаренных детей:

- Идея создания лицея в свое время принадлежала бывшему главе РМ Николаю Меркушкину. По его личному приглашению я и прибыл работать в республику. Достичь результатов за короткий срок удалось благодаря прямому взаимодействию с руководством региона - иначе многие идеи были бы попросту похоронены и наше становление затянулось бы на долгие годы. Стало бы здорово, если бы в районах республики заработали центры по подготовке школьников к поступлению в наш лицей. До сих пор главный критерий отбора - горящие глаза ребенка. Уровень же знаний, демонстрируемый на вступительных испытаниях, оставляет желать лучшего.

Недавно Москва увеличила премии для победителей предметных олимпиад: до 300 000 рублей - для победителей всероссийского уровня и до миллиона - для обладателей мирового "золота". Для наших воспитанников это станет поводом "сменить прописку" - и осуждать их за это нельзя. Прецеденты уже есть: сейчас формируют сборную РФ, там один участник из Санкт-Петербурга и четыре московских школьника, два из которых - бывшие наши ученики. Цена вопроса для Мордовии - порядка трех миллионов рублей. Хотя, строго говоря, это не регионы должны перетягивать одеяло на себя: нужно создать государственную программу премирования - как в спорте, где олимпийцев по возвращении ждут иномарки на Васильевском спуске.

Цифра

183 медали разного достоинства завоевали саранские лицеисты на международных состязаниях школьников.