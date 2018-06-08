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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Затяжка перед уколом?

В больницах могут появиться курилки с вентиляцией и сидячими местами
Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Неделя №7586 (123)
Депутаты Самарской Губернской Думы предлагают смягчить запрет на курение для больниц, реабилитационных центров и санаториев: разрешить администрациям медучреждений оборудовать места для курильщиков в вентилируемых помещениях и на улице. Для этого понадобится внести поправки в антитабачный закон.
Несмотря на запрет, во многих больницах пациенты и врачи дымят потихоньку. Фото: Марина Волосевич Несмотря на запрет, во многих больницах пациенты и врачи дымят потихоньку. Фото: Марина Волосевич
Несмотря на запрет, во многих больницах пациенты и врачи дымят потихоньку. Фото: Марина Волосевич

Инициатором данной идеи выступил заслуженный врач России, руководитель Тольяттинской больницы N 5 и по совместительству зампредседателя профильного комитета Самарской Губдумы Николай Ренц. Сам он, кстати, не курит и отрицательно относится к пагубной привычке у медиков. И при этом твердо убежден, что возвращенные курилки в первую очередь защитят от пассивного курения пациентов, а заодно - и имущество лечебных учреждений.

Фото: depositphotos.com
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- Наша больница одна из крупнейших в России - 17 многоэтажных корпусов, так что излишняя суровость антитабачного закона видна тут в полном масштабе, - рассказывает Николай Ренц. - Основная часть пациентов любого стационара - это люди среднего и пожилого возраста, и половина из них курят. Если нет специального места, то они курят на лестницах, в туалетах, нередко разбрасывая окурки. А весь дым идет в лечебные отделения и палаты.

В 2013 году по всей стране на больничные курилки начались гонения. Принятый на федеральном уровне антитабачный закон наравне с аэропортами, вокзалами, ресторанами и прочими общественными зданиями запретил курить и на территории лечебных учреждений - не только внутри, но и на прилегающей территории. Главных врачей за "опасные" объекты стали штрафовать. Но многие руководители ЛПУ, как они сами анонимно признались корреспонденту "РГ", продолжали стоять на своем. Курилки для виду закрывали, а потом они вновь функционировали, правда, уже без табличек и указателей.

Однако большинство экспертов, опрошенных корреспондентом "РГ", убеждены, что запрет только усугубил проблему. У администрации больниц нет никаких рычагов воздействия на курильщиков. Она не может за нарушение больничного режима выписать их недолеченными домой. Не может и составить протокол об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.24 КоАП, в части курения на территории медучреждения. Это прерогатива представителей власти и надзорных органов. Но чиновники не могут успеть за каждым дымящим пациентом. Как и врачи не в состояния отвлекаться от своих лечебных обязанностей, чтобы запечатлеть на видео каждого нарушителя и передать материалы в административную комиссию.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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- Полный запрет на курение табака все равно не помогает заядлому курильщику за неделю-другую в стационаре избавиться от зависимости. А в ряде случаев для возрастных пациентов такой отказ может быть и вреден, уверены медики.

- Тот факт, что депутаты Самарской Губдумы абсолютным большинством приняли проект поправок, меня несколько обнадеживает. Теперь мы вправе передать их в Госдуму, - рассказывает Николай Ренц. - Это хотя бы даст возможность обсудить проблему с коллегами по всей стране и попытаться найти ее решение.

Напомним, что такие либеральные поправки предлагались и раньше, но их не поддержали в Комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. По мнению федеральных депутатов, данная инициатива противоречит духу антитабачного закона и вредна для борьбы с потреблением табака. Идею возвращения курилок в больницы одобрили лишь заксобрания нескольких регионов: Коми, Камчатского края, Новгородской области и Кабардино-Балкарии.

Выступая на пленарном заседании Губернской Думы, председатель ее комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина подчеркнула:

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- В правительстве России сейчас рассматривается проект национальной антитабачной концепции на срок до 2022 года, в документе планируется уменьшение доли курящих людей на пять процентов. Эта многогранная работа должна проводиться адресно, с учетом пола и возраста. Вместе с тем нужно рассматривать и ситуацию, когда люди находятся на территории лечебных учреждений, где нет мест для курения. Именно таким образом можно будет защитить пациентов, не имеющих пристрастия к табаку, от пассивного курения.

Справка "РГ"

В Самарской области помимо федерального действует и региональный антитабачный закон. К общим для всей страны зонам, свободным от табака, здесь добавлены подъезды жилых домов и остановки общественного транспорта (не ближе 15 метров), а также парки, скверы, набережная реки Волги и площадки, на которых проходят массовые культурные мероприятия. Штраф за нарушения составляет 1500 рублей.

Комментарий

В минздраве России инициатива самарских депутатов вызвала, мягко говоря, недоумение. "Министерство не поддерживает подобные идеи", - сообщили "РГ-Неделе" в ведомстве. С 2010 года в нашей стране была принята концепция государственной политики противодействия потреблению табака. А в 2013 году появился знаменитый антитабачный закон, который в числе прочих мер ввел поэтапный запрет на курение во всех общественных местах. Разумеется, и в медицинских учреждениях в том числе.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Надо сказать, что борьба с курением - тема глобальная. Увеличение акцизов на сигареты, запрет на рекламу табака, устрашающие картинки на упаковке и введение обезличенных пачек, прекращение использования вкусовых добавок и ароматизаторов, маскирующих неприятный запах табака, - эти и многие другие меры в соответствии с рекомендациями ВОЗ применяют сегодня правительства разных стран.

В 2016 году ВОЗ провела глобальное исследование по результатам антитабачной "войны". В нашей стране по сравнению с 2009 годом распространенность курения удалось заметно снизить: фактически на 21,5 процента, хотя до сих пор курит примерно половина взрослого мужского населения (до антитабачной программы - более 60 процентов), и 14 процентов женщин (раньше было 22 процента). В медучреждениях, кстати, курить тоже стали меньше в разы: с 10,2 процента в 2009 году до 3,4 процента в 2016-м. "Такое значимое снижение распространенности курения среди взрослого населения достигнуто благодаря принятию ФЗ №15, который в том числе запретил курение в медицинских учреждениях, - сообщили в Европейском региональном бюро ВОЗ. - Ослабление антитабачных мер будет шагом назад. Оно неизбежно приведет к увеличению показателей заболеваемости, смертности и инвалидности, поскольку потребление табака - главный фактор риска неинфекционных заболеваний. А именно неинфекционные заболевания, прежде всего сердечно-сосудистые и онкологические, являются основной причиной смертности в России".

Не стоит также забывать, что Россия подписала (и обязана соблюдать) Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака, которая в статье 8 напрямую говорит о необходимости защищать людей от табачного дыма в общественных местах, включая и рабочие места, и медицинские учреждения.

Подготовила Ирина Невинная.

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