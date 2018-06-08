В Димитровграде СК проверит смерть семилетнего ребенка-инвалида

Четвертого июня в Димитровграде умерла семилетняя девочка, несколько лет страдавшая ДЦП и приступами эпилепсии, а также потерявшая способность двигаться.

Об этом "РГ" рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ульяновской области.

- Около 16 часов вечера, после того, как мама покормила девочку, состояние больной ухудшилось. Родственники вызвали "скорую помощь", но ребенок умер еще до приезда медиков, - рассказал старший помощник руководителя СУ СК Евгений Словцов. - По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи должны установить все обстоятельства случившегося и убедиться, что причиной смерти пациентки не стала чья-то халатность.

Как добавили в СУ СК, еще в ноябре прошлого года врачи, выписывая девочку из стационара, сделали отметку, что ввиду тяжелого состояния пациентки, ее повторная госпитализация нецелесообразна.

