В Перми при столкновении восьми машин пострадали четыре человека

На Красавинском мосту через реку Каму произошло массовое ДТП.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, всего в аварии участвовало восемь автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека.

По предварительным данным, причиной ДТП стало столкновение грузового автомобиля и иномарки, которая от удара изменила траекторию движения и врезалась в поток идущих по мосту машин.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД, а также наряд скорой медицинской помощи, который доставил пострадавших в больницу.