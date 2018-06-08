Июнь - период сдачи аттестационных экзаменов для выпускников девятых и одиннадцатых классов и время выбора самого главного в жизни: будущей профессии. Совсем скоро абитуриенты начнут обивать пороги учебных заведений, стремясь продолжить учебу по выбранной специальности. Всегда ли это желание осознанное? А главное, можно ли потом найти работу по своей профессии? Эксперты советуют при выборе учебного заведения обратить внимание не только на востребованные на рынке труда специальности, но и на качество знаний, которые дают в конкретном колледже или вузе. Сделать это можно на основе отзывов в интернете от выпускников, уже получивших дипломы.

В нашей республике среди средних специальных учебных заведений высоко котируется Башкирский экономико-юридический колледж (БЭК). Более чем за 20 лет колледж выпустил свыше 30 тысяч дипломированных специалистов, которые сейчас успешно трудятся на самых разных предприятиях, в правоохранительных органах, судах, прокуратуре, банках или же в собственном бизнесе. И это лучшее свидетельство актуальности специальностей, эффективности учебного процесса и качества подготовки выпускников.

Реагируем гибко

- К нам постоянно обращаются работодатели с предложениями о сотрудничестве по стажировке и трудоустройству студентов. К примеру, "Почта России" хотела бы видеть выпускников БЭК на должностях начальников отделов почтовой связи. СОВКОМБАНК, юридические и консалтинговые организации Уфы готовы с радостью принять наших студентов в свои коллективы. С дипломом колледжа у начинающего специалиста нет проблем с трудоустройством - это, конечно, отрадно. Основой такого успеха является то, что мы гибко реагируем на запросы рынка труда, пожелания учащихся и всегда радеем за качество, внедряя в образовательный процесс передовые технологии, - говорит директор колледжа, кандидат экономических наук, член экспертного совета по негосударственному образованию и государственно-частному партнерству в сфере образования при Госдуме РФ Азат Фаттахов.

Кстати, качество образования в БЭК неоднократно подтверждалось различными рейтингами. К примеру, в 2017 году колледжу был вручен Национальный сертификат и статус-награда "Лидер отрасли" на основании Всероссийского бизнес-рейтинга. Кроме того, в рейтинге "Звезда качества" БЭК был определен как одно из лучших предприятий России в сфере среднего специального образования.

Качество образования в колледже также подтверждается многочисленными призовыми местами на конкурсах. Так, на III Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) среди 450 студентов профессиональных организаций республики студенты БЭК заняли в этом году третье и четвертое места.

Проверяем на практике

Молодым специалистам колледж не просто дает набор знаний, а учит использовать их на практике. Акцент на выработку практической компетенции студента позволяет колледжу занимать особое место среди профессиональных учебных заведений. Производственную практику студенты БЭК проходят в 300 лучших фирмах и организациях города и республики. Реальная практика на производстве - еще один плюс в пользу того, что студенты колледжа легко смогут найти работу после обучения.

На III Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) среди 450 студентов профессиональных организаций республики студенты БЭК заняли в этом году третье и четвертое места.

При этом деятельность студентов БЭК - разносторонняя и зачастую выходит за рамки только лишь учебного плана. Здесь ребят готовят к тому, чтобы они смогли не только стать профессионалами по выбранной специальности, но и проявить себя в политике, общественной деятельности или даже организовать собственное дело.

Крупные форумы, бизнес-сессии, коучинговые мероприятия в Уфе зачастую проходят при активном участии студентов БЭК. В конце прошлого года, к примеру, учащиеся колледжа посетили общероссийский форум "Комфортная среда. Экология. Законодательство", организаторами которого выступили Ассоциация юристов России и общественная организация "Деловая Россия". В рамках форума специалисты, представители власти и общественности обсудили экологическую ситуацию в стране и регионе.

Директор БЭК Азат Фаттахов: С дипломом нашего колледжа у начинающего специалиста нет проблем с трудоустройством. Фото: Архив "РГ"

Специально для студентов в колледже постоянно организуют семинары "Начни свой бизнес". На них лучшие бизнес-тренеры Башкирии и России учат студентов БЭК азам предпринимательства. К окончанию курса каждый слушатель готовит бизнес-план по выбранному направлению, а после получения диплома часть из них открывает свое дело.

Студенты БЭК также активно участвуют в деятельности Молодежной общественной палаты при Госсобрании - Курултае РБ. Только на днях учащиеся колледжа приняли участие в молодежном законотворческом форуме, который провел парламент.

Одно из значимых мероприятий и "День мероприятий и "День открытых дверей в Сбербанке", где студенты получают новые знания о современных направлениях банковского сектора и возможностях трудоустройства в эту финансовую организацию.

Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики, малое и среднее предпринимательство, внешнеэкономическая деятельность регионов, интеграция деятельности вузов и работодателей, их взаимодействие в сфере трудоустройства выпускников на рынке труда - эти актуальные темы были рассмотрены во время Международной научно-практической конференции в Уфе при участии преподавателей и студентов БЭК.

Быть студентом весело

Немаловажное значение уделяется и творческому развитию студентов колледжа. Во-первых, это незабываемые студенческие мероприятия: конкурсы красоты, Дни студента, походы в театр, интеллектуальные битвы, деловые игры. Всего и не перечислишь, что ждет ребят в плане досуга. Прибавьте сюда то обстоятельство, что в колледже есть собственное телевидение и, стало быть, возможность проявить свой журналистский талант.

В распоряжении учащихся имеются социально-культурные объекты учредителя - Академии ВЭГУ: актовый зал на 300 посадочных мест, спортивный зал, комплекты современной фото- и видеоаппаратуры, музыкально-акустической аппаратуры и многое другое.

Всем учащимся БЭК предоставляет возможность реализовать свои способности в научных кружках, творческих коллективах и спортивных секциях. Художественные работы студентов-дизайнеров представлены на лучших выставочных площадках республики - в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди и в художественной галерее "Урал".

Выбрав для дальнейшего обучения БЭК, молодой человек получает возможность приобрести качественные профессиональные компетенции и чудесные воспоминания о насыщенной студенческой жизни.

Контакты

г. Уфа, ул. Губайдуллина, 25/5 , тел. 8 (347) 241-34-34; сайт: www.bek-ufa.ru

Цифра

2 тысячи студентов сегодня учатся в Башкирском экономико-юридическом колледже

Прием в БЭК ведется по следующим специальностям:

Правоохранительная деятельность

Право и организация социального обеспечения

Реклама

Дизайн (по отраслям)

Финансы (по отраслям)

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Банковское дело

Операционная деятельность в логистике

Туризм

Гостиничный сервис

Земельно-имущественные отношения

Информационные системы (по отраслям)

Программирование в компьютерных системах

На правах рекламы

