Эксперты обсудили планы развития Новосибирского научного центра

Глава региона Андрей Травников поручил правительству области и руководству Сибирского отделения РАН (СО РАН) до 15 июня сформировать перечень проектов, которые составят основу программы развития Новосибирского научного центра (ННЦ). Совместно с учеными также будет определена модель управления территорией с высокой концентрацией исследований и разработок. По своим масштабам данный проект можно сравнить со строительством Транссиба и Академгородка.

Андрей Травников: Мы должны разработать меры, направленные на проведение прорывных исследований в конкретных отраслях. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Открывая расширенное заседание координационного комитета, Андрей Травников особо отметил, что президент России поручил в срок до 30 сентября текущего года подготовить конкретный план развития научного центра. Тем самым, подчеркнул глава региона, руководитель страны фактически подтвердил, что финансирование данного проекта предусмотрено федеральными целевыми программами.

- Мы должны разработать меры, направленные на проведение исследований в конкретных отраслях. Они уже представлены на обсуждение ученого сообщества и региональной власти, - подчеркнул Андрей Травников.

В апреле и мае члены правительства области, представители образовательных учреж-дений и институтов СО РАН рассмотрели первые из них. В том числе: создание центра нанотехнологий, междисциплинарного исследовательского комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики, центра генетических технологий, а также источника синхротронного излучения ЦКП "СКИФ" и развитие инфраструктуры НГУ. Как отметил глава региона, все проекты сформированы с учетом концепции развития данной территории.

Участники координационного комитета ознакомились с планами по дальнейшему развитию Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина (НМИЦ), по созданию опытного производства катализаторов и биомедицинского исследовательского центра. Также были представлены проекты "Бор-нейтронная захватная терапия онкологических заболеваний" и "Центр радиационных технологий". Последние планируют совмест-но реализовывать Новосибирский госуниверситет и Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН.

Как сообщил руководитель научно-производственных проектов НМИЦ Артем Стрельников, для развития научно-исследовательской базы необходимо построить три новых корпуса. Первый - для проведения доклинических исследований, второй - для создания новых клеточных технологий. В третьем корпусе планируется организовать производство медицинских изделий для нужд сердечно-сосудистой хирургии.

- При внедрении новых разработок мы сталкиваемся с нехваткой специализированных чистых помещений, предназначенных для производства мелкосерийных партий и выпуска промышленных образцов, - отметил Артем Стрельников.

Директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров объяснил необходимость создания собственного производства катализаторов высокой степенью зависимости от импорта. В проект планируется инвестировать 3,5 миллиарда рублей. Его реализация позволит обеспечить отечественную промышленность, прежде всего нефте- и газохимию, конкурентоспособной продукцией.

Заслушав доклады, глава региона Андрей Травников обратил особое внимание разработчиков на практическую составляющую проектов, в том числе поручил конкретизировать источники финансирования, рассмотреть вопросы обеспеченности энергетическими мощностями и земельными участками.

Комментарий

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области:

- Модель создания инновационного центра с масштабными материальными и интеллектуальными капиталовложениями является перспективной для экономики Новосибирской области. В рамках концепции развития ННЦ уже сформулирован ряд крупных задач. Среди основных - повышение качества исследований и разработок до мирового уровня, создание уникальных научных установок класса "мегасайенс" и проектов полного цикла, увеличение доли инновационной продукции в ВРП региона, формирование благоприятной среды для жизни людей. Сейчас активно прорабатываются вопросы привлечения на территорию ННЦ представительств госкорпораций и крупных промышленных компаний для создания инжиниринговых центров.