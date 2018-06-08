В рамках реализации государственной программы "Доступная среда" происходит непрерывное изменение действующей нормативно-правовой базы по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

В 2018 году в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации (ТСР) и услуг, предоставляемых инвалиду от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, утвержденный распоряжением (в дальнейшем "Распоряжение") правительства РФ, внесены изменения.

Раздел ТСР Распоряжения дополнен пунктом 23.1 следующего содержания: Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа, который включен и в Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов ТСР, утвержденный приказом Минтруда России от 28.12.2017 № 888н.

Брайлевский дисплей - электромеханическое устройство, предназначенное для незрячих пользователей ПК, владеющих азбукой Брайля. Дисплей Брайля чаще всего используется совместно с программой экранного доступа, и это позволяет выводить на дисплей текстовую информацию и сообщения системы о выполняемых действиях пользователя при работе с различными приложениями. Можно использовать как брайлевскую, так и стандартную клавиатуру для набора текстов.

Брайлевский дисплей необходим при работе на компьютере инвалидам с одновременным нарушением зрения и слуха и тем, у кого формируются навыки письменной речи.

Основанием для внесения в индивидуальную программу реабилитации и абилитации рекомендаций о нуждаемости в брайлевском дисплее является возможность инвалида осознанно использовать данный вид ТСР, при условии сформированных (формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля в процессе работы за компьютером.

Программное обеспечение экранного доступа позволяет инвалидам с нарушениями функций зрения пользоваться всеми возможностями компьютерной техники и Интернета. Программное обеспечение может иметь речевой синтезатор, который информацию воспроизводит на слух.

Медицинские показания для обеспечения инвалидов Брайлевским дисплеем и Программным обеспечением экранного доступа: полная или практическая слепоглухота; значительно выраженные нарушения функций зрения в сочетании с умеренными нарушениями функций слуха III, IV степени; выраженные нарушения функций зрения в сочетании с глухотой.

Вопросы доступности среды жизнедеятельности инвалидам с различной степенью нарушений слуха и зрения являются актуальными, так как они постоянно испытывают трудности в приеме информации. В связи с этим в 2018 году внесены изменения в Правила предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу, тифлосурдопереводу (Услуги).

Услуги за счет средств федерального бюджета предоставляются инвалидам с нарушениями функции слуха - до 40 часов сурдоперевода; с нарушениями функций одновременно слуха и зрения при высокой степени слабовидения в сочетании с полной или практической глухотой - до 84 часов тифлосурдоперевода; при полной или практической слепоглухоте или полной или практической слепоте в сочетании с тугоухостью III-IV степени - до 240 часов тифлосурдоперевода. Неиспользованные часы денежной выплатой не компенсируются.

Начальник отдела анализа проблем реабилитации ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России С. И. Саликова

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