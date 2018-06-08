- Дорогу! - разгоняет участников общественного совета, опытный, судя по седине, роллер, на всех парах мчащийся по велодорожке. Те, кто случайно заступил на территорию "гоночной" трассы, поспешили ретироваться, предоставив спортсмену свободу движения. Места сейчас здесь хватает на всех, - сложно поверить, что еще год назад большая часть набережной была перегорожена разного рода заборами, бетонными блоками и даже автомобильными покрышками. Сегодня это одно из самых живописных и удобных мест для прогулок. Депутаты, чиновники, общественники и руководители подрядных организаций приняли участие в выездном совещании, чтобы оценить, как капитально отремонтированная набережная пережила минувшую зиму.

Пока что завершена только первая очередь капремонта - тот участок, что ближе к воде, действительно изменился до неузнаваемости. Вторая часть работ должна быть окончена к середине осени текущего года. Благоустройство коснется территорий, утопающих в зелени, - сейчас рабочие разбирают здесь старые конструкции, оставшиеся еще с советских времен, выравнивают грунт для будущих прогулочных дорожек.

Впрочем, есть отдельные места, портящие общую картину. Например, кофейные киоски, которые должны быть демонтированы со дня на день, или участок вокруг металлического гаража недалеко от парка "Городское начало" - эта земля еще в 1990-х была передана в частное пользование, и хозяин не спешит возвращать ее городу.

- Вопрос с этим участком в скором времени будет решен, - заверила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

До начала работ по благоустройству набережной вся ее территория по документам считалась рядом небольших участков, арендаторы использовали их по своему усмотрению, а единого пространства, как и названия "Михайловская набережная", не существовало вовсе. Благодаря большой проделанной работе по "собиранию земель" теперь это единая зона.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ

- Бизнес, который будет представлен на набережной, должен отвечать самым высоким стандартам, мы должны не допустить засилья временных объектов, как в недавнем прошлом. Да, возможен и фастфуд, но лишь в определенном месте и в минимальном количестве. Если мы говорим о кафе, это должен быть стационарный объект, оборудованный не только зоной для питания, но и, например, детской площадкой. Аттракционы также обязательно станут частью парка, но пока есть вопрос, как их деятельность будет контролировать муниципальное предприятие. Главное - комплексный и системный подход к развитию территории, - уверен председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов.

По мнению депутата, концепция единого пространства позволяет сформировать набережную таким образом, чтобы интересы бизнеса соотносились с требованиями экологии, комфорта и безопасности. По такому пути идут муниципальные власти при создании парков не только в странах Европы, но и в городах России, и наглядных примеров достаточно. Помимо прочего, здесь будет полностью запрещена торговля за исключением, может быть, сувенирной продукции и проката спортинвентаря. В любом случае набережная станет в первую очередь парком для семейного отдыха, что подразумевает "тихие" зоны и обилие зелени.

Озеленение - важная составляющая проекта реконструкции. Вдоль берега высажены яблони, которым сибирские холода не страшны. Прошедшую зиму саженцы пережили благополучно.

- Половина из них должна распуститься в ближайшие две недели, а остальные специалистам еще предстоит "разбудить", - объясняет дендролог Светлана Бежицкая.

Ряд яблонь - дополнительное разграничение велодорожки и пешеходной зоны. По мнению исполнительного директора компании, участвовавшей в разработке дизайн-проекта набережной, Павла Носарева, благодаря такому зеленому барьеру горожане смогут прогуливаться, не опасаясь разогнавшихся велосипедистов. Впрочем, и без того велодорожка четко отделена от основной части набережной - они выложены разной по формату тротуарной плиткой.

- Оригинальная плитка "тридцать на шестьдесят", которую в Новосибирске раньше не выпускали и не использовали, стала основой дизайнерского решения в пешеходной зоне. Благодаря содействию городских властей на одном из бердских предприятий была открыта линия по производству такой плитки. В итоге набережная получилась не только удобной, широкой, но и графичной: это видно и людям, проезжающим по Октябрьскому мосту, и тем, кто гуляет вдоль Оби, появилась перспектива, крупноформатная плитка задает необходимый масштаб, - подчеркнул Павел Носарев.

Единственное замечание по поводу работ по благоустройству сделал председатель новосибирского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский: тактильная плитка для слабовидящих прерывается на велодорожке, чего быть не должно. Председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин настоятельно рекомендовал подрядчикам прислушаться к мнению общественника.

В целом же работу организации, занимавшейся укладкой своеобразной мостовой площадью около девятнадцати тысяч квадратных метров, оценили высоко. Практически все повреждения, обнаруженные после зимы, уже устранены. Окончательно они будут ликвидированы к 10 июня. А осенью на набережной появится стационарная сцена. А уже следующей весной зацветут многолетние растения, которые до этого в парках и скверах Новосибирска не высаживали, шалфей, герань, гвоздики, шаровидные флоксы. Всего - более двадцати видов.

Прямая речь

Игорь Кудин, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству:

- Этот проект называют имиджевым для города, но самое главное, чтобы набережная понравилась жителям Новосибирска, стала любимым местом отдыха. Работы, с моей точки зрения, выполнены качественно, на них установлен трехлетний гарантийный срок. В середине августа мы обязательно проведем такое же выездное совещание, проконтролируем второй этап реконструкции.

Между тем

Михайловская набережная станет главной фан-зоной Новосибирска в дни Чемпионата мира по футболу: в ее центре будет сооружена сцена, пока что временная, на которой 14 июня в 19.00 начнется городской праздник, посвященный старту ЧМ. Напротив сцены широкую лестницу набережной разделили деревянные трибуны из зимостойкой лиственницы - на них свободно разместятся около 800 болельщиков.