По инициативе депутата Совета депутатов города Новосибирска по восьмому избирательному округу Владислава Люмина в Заельцовском районе проходят обучающие семинары, на которых все желающие могут ознакомиться с последними изменениями в жилищном законодательстве.

"Я - собственник жилья! Живи современно - действуй по закону!" - таков девиз обучающих бесплатных семинаров, которые в Новосибирске проходят уже четыре года. Идея их проведения принадлежит бывшему депутату, легендарному директору и основателю Новосибирского зоопарка Ростиславу Шило, а сейчас эту традицию продолжает Владислав Люмин.

- Сфера жилищно-коммунального хозяйства сегодня является одной из самых проблемных. Быстро меняются законодательство, правила, порядки. И во всем этом нужно разбираться, ведь многие новосибирцы - собственники жилья. Как показывает практика, люди хотят обучаться и быть в курсе происходящих изменений. Но не все могут самостоятельно понять, что к чему, - подчеркивает член профильной комиссии горсовета Владислав Люмин.

За прошлый год в приемную депутата Люмина поступило около 400 обращений от граждан, из них семьдесят процентов касалось сферы ЖКХ, еще двадцать процентов - вопросов благоустройства придомовых территорий. Так что повестку семинаров формируют по запросу горожан.

- Сначала мы приглашали жителей родного для меня района - Заельцовского. Но потом к нам стали обращаться и жители других районов. Актуальная тема сегодня - переход на прямые платежи за коммунальные услуги, процесс управления много-квартирным домом в новых условиях, взаимоотношения потребителей и поставщиков услуг. И, конечно же, мы говорим о том, что в ЖКХ приходят современные технологии. Надо уметь ими пользоваться, понимать, как это отразится на оплате услуг. Недавно к нам обратились с вопросом, можно ли оплатить установку новых "умных" приборов учета из средств Фонда капремонта. Такого механизма пока нет, но мы это обсуждаем, - комментирует Владислав Люмин.

Семинары проводит квалифицированный специалист в области ЖКХ, руководитель "Общественного штаба ЖКХ" Илья Максимов. Он имеет большой опыт по управлению многоквартирными домами (МКД), не понаслышке знает о проблемах, с которыми сталкиваются собственники.

- Мы сделали ставку на практические вопросы. Это уборка дворов и подъездов, ремонт кровли, оплата лифтов и прочее. Но все больше людей желают детально разобраться в сложной нормативно-правовой базе ЖКХ, - говорит Илья Максимов.

По его словам, если кто-то не успел озвучить свой вопрос на семинаре, то может задать его специалистам центра юридической консультации, который работает на базе общественной приемной депутата горсовета Владислава Люмина.

- До собственников жилья не сразу доходит, что управление МКД находится в их руках. Всем нам приходится учиться. Хорошо, что сейчас стали появляться школы, организации, помогающие разобраться во всех тонкостях жилищного законодательства, ведь раньше до всего приходилось доходить своим умом, - делится председатель совета дома № 28/1 по улице Дуси Ковальчук Алексей Кузьменко. - Совместно нам многое удалось сделать - отремонтировать фасад, подъезды и дворы, установить современные приборы учета тепловой энергии, энергосберегающие лампочки. Сейчас нужно заняться кровлей.

Прямая речь

Владислав Люмин, член комиссии по городскому хозяйству, бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска:

- Когда мы только начинали, в наших семинарах в основном участвовали пожилые люди. А сейчас приходят и молодежь, студенты. Они стали интересоваться данной проблематикой, понимая, как это важно.

Мы всегда стараемся выбрать для обсуждения самые актуальные и наболевшие вопросы, которые волнуют наших избирателей. Если проанализировать статистику обращений граж-дан, то больше всего вопросов возникает по методике расчетов за услуги ЖКУ, а также по энергосбережению в многоквартирных домах. Эти две проблемы тесно связаны между собой, и, кроме того, нужно повышать эффективность использования ресурсов с помощью комплексного подхода к вопросам энергосбережения. К сожалению, до сих пор у нас нет единого понимания, каким образом должна быть выстроена система сбережения коммунальных ресурсов.

Но прогресс не остановить - на смену сегодняшним приборам учета придут цифровые, которые будут передавать данные автоматически, что позволит исключить ошибки и махинации. Сфера ЖКХ станет более прозрачной. Скоро мы уйдем от платежных "простыней", и потребитель будет иметь возможность в режиме реального времени получать объективную информацию как о своем потреблении ресурсов, так и о показателях по всему дому. И нам необходимо готовить жителей Новосибирска к переменам, формируя устойчивую платформу для успешного развития новых технологий в этой сфере. Только в этом случае мы сможем поднять систему ЖКХ на новый уровень и приступить к формированию института ответственных собственников жилья.

Контакт

Центр юридической консультации по вопросам ЖКХ при общественной приемной депутата горсовета Владислава Люмина: тел. (8-383) 226-90-69.