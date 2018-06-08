В Алтайском крае за девять месяцев действия "лесной амнистии" разграничено и узаконено свыше трехсот земельных участков. Большинство из них принадлежит садоводам, которые долгие годы не могли официально зафиксировать границы своих "шести соток". В некоторых садоводческих товариществах участки переоформляют целыми улицами.

Если участок с лесом был получен до 1 января 2016 года, то его владельцу не нужно самому проводить межевание. Это сделают специалисты Росреестра. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Дача жителя Бийска Бари Сафиулова расположена в живописном месте на берегу Катуни в садоводстве "Катуньские зори". Много лет здесь трудились и отдыхали его родители, а затем и сам Бари Михайлович. В 2011 году, получив участок в наследство, садовод оформил его в собственность без установления границ, с так называемой "декларированной площадью". Но три года назад, взявшись за строительство капитального дома, решил провести межевание, чтобы не было потом проблем с оформлением построек. Вот тут-то и выяснилось, что часть его участка принадлежит лесному хозяйству.

- Мне непонятно, как этот кусок мог попасть в земли лесного фонда, ведь это небольшая полоса между дорогой и моим огородом, - рассказывает Бари Сафиулов. - Видимо, в документы закралась ошибка. Три года назад я попытался ее исправить, но оказалось, что это можно сделать только через суд. На судебные тяжбы у меня не было ни времени, ни сил. Поэтому я оставил все как есть - неразмежеванный участок с декларированной площадью.

В этом году Бари Михайлович решил узнать в Росреестре, что можно сделать в его ситуации. И выяснил, что с прошлого года действует закон о "лесной амнистии", который трактует спорные моменты в разграничении земли в пользу собственников.

- Причем мне не пришлось бегать по инстанциям - сотрудники бийского отдела Росреестра сами провели межевание и выдали мне документы с узаконенными границами, - поделился радостью садовод. - И теперь весь участок, на котором наша семья работала много лет, оформлен в собственность по всем правилам.

Сегодня в Алтайском крае 185 тысяч земельных участков, на которых расположены дачи и малоэтажные жилые дома, по оценкам экспертов десятая часть из них являются проблемными. Закон об "амнистии", который начал действовать с августа 2017 года, упростил процедуру разграничения и перевода их земель из лесного фонда в другую категорию. По словам заместителя руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елены Бандуровой, сколько участков пересекается с лесами, точно неизвестно - это выясняется, когда владельцы начинают уточнять границы или в ходе проверок Росреестра. Пока, кроме уже "амнистированных" трех сотен, в регионе выявлено еще около шестисот земельных участков, требующих разграничения.

Суть "лесной амнистии" - в том, что противоречия в документах, допущенные не по вине владельца земли, трактуются в его пользу. Если право на недвижимость возникло до 1 января 2016 года, то владельцу участка, имеющего пересечение с лесным фондом, не нужно самому проводить межевание. Это сделают специалисты Росреестра, которые просто уменьшит границы леса.

Если же земельный участок полностью находится в лесу, то в этой ситуации нужно изменить назначение его использования - перевести из лесного фонда, например, в садовое товарищество. Но это можно сделать только при условии, что земля была предоставлена в собственность до 8 августа 2008 года.

- "Лесная амнистия" позволяет защитить права собственников, - подчеркивает Елена Бандурова. - Ведь часто садоводы, много лет возделывавшие свои грядки, даже не подозревают, что по документам эта земля им не принадлежит. Многие садовые товарищества оформляли землю еще в 1990-е годы без всякого межевания. А теперь выясняется, что это территория лесного фонда.

Подобные проблемы возникают не только у садоводов, но и у фермеров, и даже у муниципалитетов.

Так, администрация Тальменского поселкового совета многие годы считала пять земельных участков муниципальной собственностью, а оказалось, что они пересекаются с лесным фондом. Решить проблему помогла "амнистия". В Поспелихинском районе три крестьянских хозяйства, смогли совершить сделки со своей землей после того, как разграничили ее с лесным фондом.

А что делать тем, кто не подпадает по действие "лесной амнистии"? Как отметила Елена Байдурова, в таком случае придется как и раньше проходить полную процедуру согласования границ с лесным ведомством, межевать и оформлять участки без всяких льгот. По словам председателя краевого отделения "Союза садоводов России" Владимира Маркова, тем, у кого участок расположен в лесу, приходится в суде доказывать, что они не захватывали эту землю.

- Есть случаи, когда документы утеряны, и владельцам сложно доказать, как они стали обладателями земли. В садоводстве "Дружба" в Барнауле, например, больше трехсот садоводов долгое время считались "самозахватчиками". Пришлось в суде отстаивать права на свои сотки. Сейчас, с введением "лесной амнистии", это стало сделать проще, - подчеркивает Владимир Марков.

Более того, те, кто ранее не смог в суде добиться оформления своих соток, могут сделать это заново уже с учетом условий "лесной амнистии". Но сделать это можно только в течение года после вступления в силу закона - до августа 2018 года. Стоит поторопиться.

Компетентно

Елена Бандурова, замруководителя управления Росреестра по Алтайскому краю:

- Мы рекомендуем садоводам и другим владельцам земли с декларированной площадью установить границы своих участков, потому что во всем должен быть порядок. Ведь часто к нам поступают обращения граждан о том, что сосед незаконно передвинул забор или захватил землю общего пользования. А когда специалисты выезжают по таким обращениям на проверки, выясняется, что ни у заявителя, ни у "нарушителя" нет документов с границами и непонятно, кто чьи права нарушил.

Мнение

Владимир Марков, председатель регионального отделения "Союза садоводов России":

- Кончено, закон о "лесной амнистии" начал действовать недавно. Практика его применения пока еще нарабатывается, и некоторые нюансы непонятны. Поэтому до сих пор вносятся изменения, закон корректируется. Но то, что его приняли, это большой плюс. Ведь многие годы садоводы не могли оформить свои участки в собственность из-за пересечений с землями лесного фонда. Большинство участков выделялось органами власти и при этом было много ошибок и пересечений с землями различного назначения. Сейчас этот вопрос урегулирован, и ошибки постепенно устраняются, в том числе и благодаря "лесной амнистии". Поэтому я бы рекомендовал садоводам оформлять свои участки, используя этот закон. Кстати, сейчас рассматривается возможность применения такой амнистии и по землям, принадлежащим минобороны и РЖД.

А как у соседей?

В результате проведенной ревизии на территории Новосибирской области было выявлено 2 628 участков общей площадью 11,8 тысячи гектаров, которые имеют пересечение по назначению. На землях лестного фонда располагаются садоводческие товарищества, фермерские хозяйства и населенные пункты. Впрочем, это только те территории, где зафиксированы спорные ситуации. Специалисты напомнили, что на территориях лесного фонда запрещено проводить капитальное строительство и устанавливать заборы, препятствующие доступу в лес. Если участок оформлен в аренду, на нем могут присутствовать лишь временные строения.