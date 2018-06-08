Под Красноярском из огня спасли 19 человек

В Лесосибирске Красноярского края пожарные спасли из огня 19 человек, в том числе пятерых детей, сообщили в ГУ МЧС региона.

Пожар произошел в двухэтажном доме. Загорелась крыша, общая площадь возгорания составила 480 квадратных метров. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки.

- К тушению огня привлекались 28 человек и 9 единиц техники. Жильцы пострадавшего здания сейчас находятся в пункте временного размещения, который расположен на базе отдыха. Городские власти решают вопрос о предоставлении им другого жилья, - рассказали в краевом МЧС.