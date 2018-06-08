Интерес к накопительным программам страхования жизни в России растет с каждым годом. Что представляют собой эти программы, в чем их надежность и выгода? Рассмотрим эти вопросы на примере АО "Страховая компания "Колымская".

- Не секрет, что сегодня все больше людей понимает: кредиты перестали быть панацеей, ведь нынешний рынок банковских услуг весьма нестабилен. Что делать? Обратить свое внимание на долгосрочные накопительные программы страхования жизни. Они содержат в себе две основные функции: накопление денежных средств небольшими суммами к определенной дате и одновременную защиту жизни и здоровья на долгосрочный период времени, - объясняет вице-президент страховой компании "Колымская" по Восточной Сибири Елена Свижак.

Так, сибиряки уже успели оценить доступность и пользу таких программ, как "Защита", "Приумножение", "Забота о детях" и "Забота о детях +", ведь их названия говорят сами за себя. Кстати, что немаловажно, страховые программы "Колымской" предполагают накопление денежных средств небольшими взносами, необременительными для вашего кошелька или семейного бюджета. В итоге же по истечении срока действия договора на руках клиента появится внушительная сумма, на которую можно осуществить отложенную покупку или мечту.

- Например, у нас есть очень хорошая программа по страхованию детей "Дети+", которую уже оценили многие жители Восточной Сибири. Она привлекательна тем, что страхователь оплачивает ежемесячный страховой взнос 814 рублей с шестилетнего возраста ребенка, а к 18 годам его сыну или дочери выплачивается страховая сумма 200 тысяч рублей. Согласитесь, это немалые деньги. Помимо этого страхователь получает денежную компенсацию в случае получения ребенком травм со страховой суммы 200 тысяч руб-лей, поскольку страховка от несчастного случая в эту программу уже включена, - убеждена Елена Свижак. - Наконец, нельзя забывать и о том, что по договорам страхования для работающих родителей предусмотрен ежегодный социальный налоговый вычет в размере 13 процентов от уплаченных взносов за год.

Кстати, до конца лета в "Колымской" действует акция "Детский капитал", которая дает возможность сэкономить 10 процентов на первые 12 месяцев взносов при заключении договора по накопительным программам для страхования детей.

Полезно будет задуматься не только о будущем ваших детей, но и своем собственном. Каждый человек рано или поздно задает себе вопрос: "А хватит ли мне пенсионных накоплений, чтобы и в старости позволить себе жить так, как я привык?" Ответ на него чаще всего, увы, отрицательный. И здесь на помощь придут такие программы страховой компании "Колымская", как "Защита", "Приумножение", "Страхование дополнительной пенсии". Они дадут возможность не менять сложившийся годами образ жизни, поскольку позволят обрести надежный денежный капитал, который защитит финансово и будет полезен в самые трудные минуты жизни человека.

Поэтому неудивительно, что, например, программа "Приумножение", по которой можно застраховать себя или своих близких на срок от года до трех лет, привлекает в первую очередь людей пенсионного возраста. Причин несколько. Во-первых, такая программа - хорошая альтернатива банковскому вкладу. Да, кредитные организации тоже предлагают услуги по вкладам, но там, чтобы получить более-менее ощутимую процентную прибыль, нужно изначально располагать крупной суммой денег, а многие ли пенсионеры могут похвастать значительными накоплениями? В "Приумножении" же начисление процентов идет вне зависимости от величины страховой суммы. А минимальная страховая сумма начинается от одной тысячи рублей. И еще бонус этой программы, немаловажный для страхователей пожилого возраста: "Колымская" дает возможность клиентам оставить солидное наследство - получение выплаты в случае смерти составит 120 процентов от страховой суммы. То есть если с клиентом, рассчитывавшим по окончании договора на выплату 100 тысяч руб-лей, случится несчастье, его наследники получат от "Колымской" уже 120 тысяч рублей.

- Да, многие из нас родились в Советском Союзе - в стране с богатыми социальными традициями. Но нужно перестроиться и понять, что больше не стоит ждать полного социального обеспечения от государства, что пора самим позаботиться о своем будущем. И мы готовы в этом всемерно помочь. Ведь важнейшее направление работы страховой компании "Колымская" - это забота о семьях и помощь им в решении проблем в трудные периоды жизни, - говорит вице-президент страховой компании "Колымская" по Восточной Сибири Елена Свижак.

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