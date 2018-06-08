В Алтайском крае кластерный подход вывел медицину на новый уровень

Алтайский край за последнее десятилетие сделал настоящий рывок по развитию здравоохранения. В регионе создан и успешно действует один из крупнейших в стране медицинских кластеров, объединивший ведущие клиники. Здесь строят новые современные центры, внедряют прорывные медицинские технологии. Благодаря этомувысокотехнологичная медпомощь, в том числе и пересадка органов, стала доступной практически каждому жителю и Алтайского края, и Сибири.

- Эффективность комплексного подхода к развитию системы здравоохранения подтверждается положительной демографической динамикой, которую мы фиксируем в регионе, - подчеркивает временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова. - За последние пять лет общая смертность населения у нас сократилась на 3,5 процента, а в трудоспособном возрасте - на 12,3 процента. Еще более значительные результаты достигнуты в системе родовспоможения, где младенческая смертность снизилась на 67 процентов, а материнская - более чем в 4,5 раза. В крае стабильно растет количество многодетных семей.

В соответствии с посланием президента РФ, в Алтайском крае активно развивается высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП). За последние пять лет число жителей Алтайского края, которым она была оказана, увеличилось в 2,5 раза. Если в 2012 году ее получили около 6,5 тысячи пациентов, то в 2017 году ВМП была оказана почти 16 тысячам человек.

- В последние годы в медицине Алтайского края произошли кардинальные перемены, - говорит председатель региональной Медицинской палаты Яков Шойхет. - Проведено мощное техническое переоснащение отрасли. В регионе создан и успешно действует медицинский кластер, который позволил не просто объединить ведущие клиники, а всю систему здравоохранения региона развернуть к больному.

Ядро медицинского кластера - Краевая клиническая больница (ККБ) - крупнейшее лечебное учреждение Алтайского края, где ежегодно лечится свыше 35 тысяч пациентов, проводится более 20 тысяч операций, в том числе более 2,3 тысячи - высокотехнологичных. Именно на базе ККБ был организован Центр трансплантации органов и тканей, и сегодня здесь успешно проводят пересадку почек, печени, костного мозга. А в феврале 2018 года, впервые в истории алтайского здравоохранения, была выполнена пересадка сердца, что стало настоящим прорывом для региональной медицины.

- Добиться таких успехов в трансплантации удалось благодаря реализации кластерного принципа организации здравоохранения, переоснащению клиник и повышению квалификации медицинских работников, - считает депутат Государственной Думы РФ от Алтайского края, член комитета по охране здоровья Валерий Елыкомов. - У любого пациента в Алтайском крае, в каком бы отдаленном селе он ни проживал, сегодня есть все возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную.

За десять лет развития Алтайского медицинского кластера в него вошли и действующие лечебные учреждения, и новые, только что построенные. Так, в нагорной части Барнаула, рядом с Краевой клинической больницей, выросли корпуса онкологического диспансера, были построены Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования и краевой перинатальный центр "ДАР". Сейчас здесь же на принципах государственно-частного партнерства ведется строительство Центра реабилитации ортопедо-травматологического профиля и Центра позитронно-эмиссионной томографии. Уже в конце 2018 года новые медицинские клиники, которые строят частные инвесторы при поддержке правительства Алтайского края, должны принять первых пациентов.

- Сегодня в Алтайском крае мы можем предложить такой уровень медицинского обслуживания, который не ниже, чем в лучших российских и зарубежных клиниках, - подчеркивает Ирина Долгова. - За пять лет работы Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования проведено около тридцати тысяч сложнейших операций не только жителям края, но и других регионов. У нас самый крупный перинатальный центр из 32 строящихся в стране. "ДАР" - не просто хорошо оснащенный современный роддом. Это основа всей службы родовспоможения в регионе, которая вывела ее на качественно новый уровень оказания медицинской помощи матери и ребенку.

Кластерный подход позволяет лечебным учреждениям напрямую взаимодействовать друг с другом. Например, при необходимости комплексного обследования пациентов онкологического диспансера, городской больницы № 5 или Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования их направляют в Краевую клиническую больницу. А больного из ККБ консультируют специалисты профильных центров. Также и пациенток перинатального центра "ДАР" при обострении сопутствующих заболеваний направляют на консультации в многопрофильный стационар или специализированные клиники. Тем более ехать далеко не надо - большинство лечебных учреждений, входящих в кластер, расположено на одной площадке, в нагорной части Барнаула.

Но создание современных медицинских центров - только полдела в решении задач сбережения здоровья людей. Важно, чтобы пациенты из отдаленных уголков Алтайского края и других регионов Сибири могли попасть в такие центры. Для этого в регионе выстроена эффективная многоуровневая система. Все медицинские организации оснащены оборудованием для проведения телемедицинских консультаций. Врачи ведущих клиник в ежедневном режиме консультируют коллег в городах и районах края, помогая поставить точный диагноз и решить вопрос о госпитализации больного. Благодаря такой системе сотни пациентов из сел и деревень Алтайского края попадают в специализированные медицинские центры - Краевую клиническую больницу, онкологический и кардиологических диспансеры, Федеральный центр ортопедии, перинатальный центр и получают необходимую помощь.

Для оказания оперативной помощи и экстренной доставки больных в крае активно развивают санитарную авиацию. С каждым годом в регионе расширяется сеть фельдшерско-акушерских пунктов. С 2013 года построено уже более сорока новых ФАПов. Помимо строительства стационарных фельдшерско-акушерских пунктов, в ближайшие пять лет в Алтайском крае планируют закупить девятнадцать мобильных ФАПов. Они в первую очередь поступят в наиболее крупные районы, такие как Первомайский, Шипуновский и Рубцовский, где большое количество населенных пунктов. Фельдшер мобильного ФАПа выполняет работу по профилактике заболеваний, диспансерному наблюдению, патронажу беременных, хронических больных, немобильных пациентов, детей первого года жизни и по доставке лекарств.

Кластерный подход к организации медицинской помощи взрослым в Алтайском крае себя вполне оправдал и доказал свою эффективность. Теперь в регионе приступили к созданию педиатрического кластера, который позволит объединить мощности ведущих медицинских организаций для оказания эффективной медицинской помощи детям.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Прямая речь

Сергей Краевой, заместитель министра здравоохранения РФ:

- Кластерная модель здравоохранения позволяет эффективно использовать ресурсы медицинских учреждений и существенно расширить спектр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Помимо стандартного оказания медицинской помощи, в Алтайском крае есть и свои уникальные наработки. Совсем недавно в регионе стартовали новые проекты - "Здоровое сердце ребенка", "Мужское здоровье", которые выведут здравоохранение региона на новый уровень. Поэтому мы будем рекомендовать транслировать опыт Алтайского края и на другие регионы страны.

Справка

Медицинский кластер был создан в Алтайском крае в 2008 году. Сегодня в него входит семь ведущих клиник региона. За десять лет в развитие Алтайского медицинского кластера из регионального и федерального бюджетов было направлено свыше шестнадцати миллиардов рублей.

Между тем

Квалифицированная медпомощь доступна жителям отдаленных сел. Более шести лет в Алтайском крае работает автопоезд "Здоровье", и за это время более 40 тысяч пациентов было направлено на дополнительное обследование в краевые клиники. В прошлом году автопоезд был оснащен двумя комплексами - "Женское здоровье" и "Лучевая диагностика". А в этом году пополнится сразу тремя спецмашинами - "Мужское здоровье", "Эндокринология" и "Цифровой маммограф".